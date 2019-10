Paula Rotger denuncia que le han roto la cristalera del coche por "hablar mal de España"

Paula Rotger, la trabajadora del Aeropuerto de Son Sant Joan de Palma que denunció haber sufrido un caso discriminación lingüística en un control de seguridad, ha informado de que otro trabajador le ha roto la cristalera de su vehículo "por hablar mal de España".

Según ha explicado la propia Rotger, los hechos han sucedido este miércoles poco antes de las 16.00 horas.

Cabe recordar que Rotger denunció que un agente le impidió el paso por hablar catalán y que le exigió que se dirigiera a ella en castellano. Sin embargo, la Guardia Civil asegura que la mujer ha sido sancionada por incumplir las normas de seguridad aérea y saltarse un control de accesos en la instalación aeroportuaria.

En concreto, Rotger presentó una denuncia el pasado junio contra un agente de la Guardia Civil del control de seguridad por un presunto caso de discriminación lingüística. Aseguró que después de pasar un control, se despidió en catalán dando las gracias, que el guardia civil se "exaltó mucho" y que le dijo que "al agente de la autoridad se le habla español o no se entra".

La mujer explicó en la denuncia que contestó que tenía derecho a hablar el idioma que quisiera. "Él me dice que en español o no entro, así que no me deja pasar y se inventa que no he pasado el control de seguridad como excusa", indicaba. La denunciante subrayó que pasó el arco todas las veces que se le requirió y que no accedió a su zona hasta que se lo permitieron.