El Parlament rechaza que se publique el vídeo para aclarar el caso de Paula Rotger

El Parlament rechaza solicitar a AENA que haga públicas las grabaciones de seguridad para esclarecer el caso de Paula Rotger, donde la trabajadora del aeropuerto denuncia un caso de discriminación lingüística al dirigirse en catalán a la Guardia Civil mientras la autoridad aérea la ha sancionado por saltarse un control del aeropuerto. Para dilucidar qué ocurrió realmente Més per Menorca pedía que se publicara el video pero la iniciativa no ha salido adelante al contar sólo con el apoyo de Més y El Pi.

En un debate con Paula Rotger presente entre el público asistente, PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox han votado hoy en contra en comisión con distintos argumentos. Mientras populares, socialistas y los de Albert Rivera han apuntado que el caso ya estaba siendo investigado por la vía judicial y administrativa y que ahí la afectada puede pedir las cintas, desde Podemos se ha alertado de una vulneración de la ley de protección de datos si se hacía pública mientras que Vox ha manifestado no dar "ninguna credibilidad" a Rotger acusándola de haber querido ser "reina por un día" y "la Juana de Arco del independentismo".

"PSOE y Ciudadanos tienen exactamente la misma postura", ha querido poner de relieve el diputado de Més per Menorca, Pep Castells, que luego ha acusado a Podemos de "seguidismo al PSOE". "Señora Sans, si tanto le preocupa la ley de protección de datos hubiera presentado una enmienda, pero no lo ha hecho porque no quiere votar a favor", le ha espetado Castells a la podemita Esperança Sans. El menorquinista ha recordado que su iniciativa "no cuestiona ninguna parte, pero ¿y si se cuestionan a los cuerpos de seguridad, qué? Son funcionarios, son personas y también se equivocan".

La iniciativa ha contado con los tres votos a favor de Més per Mallorca, Més per Menorca y El Pi y los 10 votos en contra del resto de grupos.