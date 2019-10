Més llama a la movilización mientras el resto de partidos acata la sentencia del Supremo

Més llama a la movilización mientras el resto de partido de Baleares acepta la sentencia sobre el procés hecha pública hoy por el Supremo. Los ecosoberanistas han sido los que han reaccionado con más contundencia al fallo del alto tribunal, compareciendo todos sus diputados en bloque con el lazo amarillo que tuvieron que retirar de la fechada del Parlament, denunciando que se trata de "una venganza" ya que, entienden, "no se aguanta de por ningún lado" y llamando a la movilización social.

Sólo Podemos ha secundado, aunque con menos contundencia, a sus socios, hablando de una sentencia "desmedida" y poniéndola de ejemplo de "cómo no se soluciona un conflicto político". PSOE y El Pi han mostrado su "máximo respeto a la justicia" a la vez que han apelado al "diálogo", mientras que PP, Ciudadanos y Vox han celebrado el fallo: "Quien la hace la paga", ha sostenido el líder de los populares, Biel Company.

"Esto no va de Cataluña, va de democracia", ha alertado el portavoz de Més, Miquel Ensenyat, que ha valorado el fallo como "una venganza" y "la represión de un Estado que ha fracasado". "Como puede ser democracia que hacer un referéndum te lleve a la cárcel", ha preguntado el dirigente ecosoberanista, que ha hecho una llamada a su militancia a que "participen y den apoyo en las movilizaciones que haya" contra el fallo.

"Como no estoy preparado para hablar del fondo, sólo diré que hay que respetarla", se ha expresado el líder del PP, Biel Company, subrayando la unanimidad de los jueces. "El estado ha demostrado que funciona: quien la hace, la paga; no se puede estar fuera de la Constitución", ha valorado el popular. "Ahora podemos decir que no hay presos políticos", ha celebrado desde Ciudadanos, Patricia Guasp, que ha pedido que "Sánchez diga si indultará" a los condenados. El líder de Vox, Jorge Campos, ha evitado valorar la sentencia remitiéndose a las valoraciones de su secretario general, Javier Ortega Smith.

La portavoz del PSOE, Silvia Cano, ha expresado "máximo respeto a la justicia" y ha anunciado "un nuevo tiempo en Cataluña". "Esperamos que se vuelva al diálogo, que es lo que siempre hemos defendido los socialistas de Baleares", ha defendido. En la misma línea ha apuntado El Pi. "Baleares no es Cataluña, pero lo que afecta tanto a Madrid como a Cataluña, afecta a Baleares", ha lamentado la situación el líder regionalista, Jaume Font.