La educación alternativa busca adeptos en Pollença

El presidente de la Fundació Educació per a la Vida, Guillem Ferrer, presentó ayer junto al psicólogo Rafael Santandreu y al escritor Albert Casals la 15º Trobada Terra Ànima Societat. Las jornadas tratarán una forma alternativa de enseñanza: la educación holística.

El evento tendrá lugar hoy y mañana en Pollença, en el convento de Sant Domingo. Las inscripciones se podrán realizar mediante el correo electrónico. El precio de la entrada es de 60 euros.

Entre las personas que intervendrán están Satish Kumar, ecologista y pacifista que fundó la London School of Non Violence inspirado en Gandhi; Katherine Weare, profesora investigadora de la Universidad de Southampton; Alice Jay, filósofa y consultora de la ONU; Susana Ortiz, profesora de no dualidad y escritora; y Joan Buades, crítico en turismo y clima. "La educación es el arte de vivir, no solo aprender conocimientos, sino adquirir sabiduría. Es decir plantear una educación con alma", apostilló Ferrer. También quiso subrayar que las actividades no solo están abiertas para los docentes, sino también para familias y alumnos.

La educación holística nace para buscar una alternativa a la educación tradicional y se basa en siete dimensiones: cognitiva, social, emocional, corporal, estética, ecológica y feliz. En este sentido, Albert Casals señaló que el modelo educativo actual viene de Prusia. "La educación de Occidente se basa en el modelo prusiano. Allí, como solución al cuidado de los hijos se plantearon los colegios. Allí se enseñaba a los niños a obedecer y ser productivos para el sistema en la vida adulta", reflexionó el escritor.

La Fundació Educació per a la Vida nació en 1998 para integrar la ecología y la espiritualidad.