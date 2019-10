Costa: "No se darán fondos de la ecotasa a hoteleros ni por la puerta de delante ni de detrás"

Costa: "No se darán fondos de la ecotasa a hoteleros ni por la puerta de delante ni de detrás"

La portavoz del Govern, la socialista Pilar Costa, ha afirmado hoy que no habrá "ningún proyecto" de la ecotasa que suponga dar fondos a los hoteleros "ni por la puerta de delante ni por la puerta de atrás" ante la quiebra de Thomas Cook. Costa ha efectuado estas declaraciones tras el Consell de Govern, que ha ratificado el acuerdo de la Comisión de Impulso de Turismo Sostenible de abrir un nuevo plazo de cinco días hábiles para presentar proyectos financiados por el impuesto de turismo sostenible y "poder reformular o presentar iniciativas que contribuyan a hacer frente a la situación que ha dejado en Balears la quiebra de Thomas Cook", según reza textualmente el comunicado oficial del Govern sobre este acuerdo.

A preguntas de los periodistas Costa ha insistido en que no se tratará de proyectos para las empresas hoteleras afectadas, sino para otras consecuencias que ha tenido la quiebra de Thomas Cook. En este sentido ha puesto como ejemplo que una de las posibilidades que contempla la conselleria de Turismo es presentar algún proyecto "relacionado con la conectividad" de las islas, aunque ha insistido en que aun se está estudiando.

El acuerdo de hoy de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible ratificado por el Govern ha estado precedido por las sospechas de organizaciones ecologistas de que la intención del Govern es utilizar por esta vía fondos de la ecotasa para darlos a los hoteleros afectados por la caída del turoperador, después de que el Ejecutivo haya descartado esta semana devolver a hoteleros la ecotasa tras el rechazo de Més a esta medida.

"El acuerdo de hoy no tiene nada que ver con proyectos hoteleros" ha insistido la portavoz del Govern quien ha sostenido que "no se financiarán con el Impuesto de Turismo Sostenible proyectos o ayudas para empresas turísticas".

Por otro lado el Consell de Govern ha aprobado también hoy una linea de ayudas para los trabajadores de las empresas de Thomas Cook en Balears de tal modo que puedan cobrar 500 euros mensuales durante un máximo de cuatro meses al no poder cobrar su sueldo ni la prestación por desempleo. Para ello el Govern destinará inicialmente un total de 2,5 millones de euros, una cantidad que podría ampliarse si fuera necesario. Para poder recibir esta ayuda, los trabajadores deberán inscribirse en el SOIB cono demandantes de ocupación, suscribir un itinerario personal de inserción y ser residentes en Balears.