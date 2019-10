La candidata de Errejón en Balears descarta más saltos de Podemos hacia Más País

Más País, el partido de Íñigo Errejón, ya es una realidad en Balears. La nueva marca del cofundador de Podemos dio ayer el disparo de salida a su candidatura en las islas de cara al 10-N en medio de las acusaciones de ser una plataforma teledirigida por la cúpula balear de Podemos para que el partido en las islas acabe dando el salto en bloque y con la renuncia de su primer rostro visible, la exsocialista Pepi González. "No es verdad", negó la que será finalmente la candidata, la expodemita Marisa Lucas, que Podemos esté detrás: "No hay ninguna mano negra", señaló, descartando que haya ningún salto más de los morados hacia el partido de Íñigo Errejón.

En la presentación de la candidatura de Más País ayer ante los medios en el Parc de la Mar, la candidata de Errejón en las islas, Marisa Lucas, tuvo que contestar a las acusaciones de que detrás del partido en las islas está la cúpula de Podemos preparada para dar el salto. "Aquí no hay ninguna mano negra", negó Lucas, asegurando "no se espera" más saltos desde el partido morado. "Los compañeros o excompañeros de Podemos tienen cargos y un compromiso con los ciudadanos", señaló. "Yo no invité a nadie, yo me despedí de todos y cada uno debe tomar su camino", señaló.

Pese a que junto a ella hay otros exmiembros de Podemos en su lista, negó que su formación sea "una escisión ni una segunda parte de ningún partido", en alusión a los morados, manteniéndose en que se trata de "un proyecto nuevo", que definió detallando que "lo primero que queremos aportar es la cultura del acuerdo" y señalando que sus líneas políticas son "la transición ecológica, el feminismo y la estabilidad del estado del bienestar". Sin llegar a establecer, de esta manera, diferencias con Podemos, Lucas justificó su salto en que "la repetición de elecciones" y "la sensación de bloqueo" supuso "un antes y un después".



Agradecimiento a Pepi González

Sobre Pepi González, quien recogió los avales con la promesa de que sería la candidata hasta que fue apartada y renunció, Marisa Lucas le agradeció ayer "el impulso inicial": "Nos centramos en que hubiera una candidatura y había muchos nombres", relató. Sobre cómo llegó a ser candidata, se limitó a explicar que recibió "una llamada directa de Íñigo Errejón, que confió en mí" y que confeccionó ella el resto de la lista "con personas de mi confianza".

Por otra parte, según explicaron desde la formación, finalmente la marca en Balears será Más País Illes Balears y no Més Illes Balears, nombre con el que el partido había estado recogiendo avales y que había levantado suspicacacias en Més per Mallorca al entender que suponía una apropiación de la marca que los ecosoberanistas tienen registradas y por lo que no descartaban acudir si era necesario a la junta electoral.

Así, con la misma marca que en el resto del país, Errejón tratará de obtener un escaño en Balears, donde, según aseguran, sus encuestas internas les dan uno de los ocho escaños en juego. Marisa Lucas confió que Errejón visite Balears y participe en algún acto de campaña: "Espero que sí", respondió entre risas al ser preguntada por esa posibilidad.