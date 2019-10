Abascal sobre Contestí: "Da pena que la gente tenga actuaciones tan alejadas de posiciones honorables"

La gran esperada entrevista de Pablo Motos al presidente de Vox, Santiago Abascal, en el programa de Antena 3 'El Hormiguero' no dejó indiferente a nadie. Abascal tuvo respuestas para todo, incluso para el momento en el que la dimisión de la exdiputada de Vox por Baleares, Malena Contestí, se puso sobre la mesa.





El presentador de 'El Hormiguero' quiso recordar al líder del partido de ultraderecha que cuando la gente abandona su partido, como Contestí, le llaman "de todo". "Te ha dicho de todo, a lo que Abascal, respondió, no sin ironía, que "hay gente que cuando ve que no va a estar en las listas de repente". "Si llega a ir en las listas no me dice nada", añadió.El líder de Voxantes de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, y se puede decir que el más esperado, pues su visita al programa estaba dando mucho de qué hablar ya antes de su realización. Malena Contestí presentó la dimisión de todos sus cargos, se dio de baja del partido y renunció a encabezar la lista al Congreso por esta formación en las islas. En una durísima carta, Contestí acusó al partido de "homofobia, extremismo antisistema, proselitismo totalitarios", de "criminalizar a la mujer que aborta" y de "manipular la realidad". Por todo ello Contestí aseguró que se marchaba a su casa decepcionada con la formación."De todas formas, entrar en Vox, estar en el Congreso de los Diputados representando al partido durante cinco meses yde que Vox es todo eso€." continuó criticando Abascal la renuncia de Contestí.Finalmente, Abascal señaló que le daba "pena que estas cosas pasen en la política, qs", sentenció.