El Govern dará ayudas directas a hoteleros en lugar de devolverles la ecotasa por Thomas Cook

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha explicado en el Parlament que los tres millones de euros que preveía devolver de la ecotasa a hoteleros afectados por la quiebra de Thomas Cook saldrán de las arcas autonómicas en forma de ayudas directas, después de renunciar a utilizar fondos del impuesto turístico. Estas ayudas se destinarán no solo a hoteleros, sino también a pequeñas y medianas empresas distribuidoras y transportistas afectadas por la caída del turoperador. Los tres millones saldrán de "fondos propios de la Comunidad Autónoma, primero de partidas disponibles de la conselleria de Turismo y si fuera necesario de otras partidas", ha dicho Negueruela.

El conseller ha comparecido en comisión parlamentaria para tratar sobre la quiebra de Thomas Cook y las actuaciones del Govern ante esta situación, marcada por la crisis entre PSOE y Més al negarse los ecosoberanistas a que se utilizaran fondos de la ecotasa para darlos a los hoteleros. Como ya ha informado DIARIO de MALLORCA, finalmente se ha renunciado a esta medida argumentando que no era viable jurídicamente.

Las ayudas, según ha precisado en respuesta a los distintos diputados, estarán condicionadas a que se destinen al pago de nóminas y a los proveedores, ya que se trata de garantizar la liquidez de las empresas afectadas. De los aproximadamente tres millones de euros, unos 2,5 millones se destinarán a hoteleros y unos 500.000 euros a distribuidoras y transportistas.

Junto a ello ha anunciado que el Consejo de Ministros prevé aprobar mañana un Decreto Ley con las medidas urgentes por la quiebra de Thomas Cook, incluyendo las bonificaciones a la Seguridad Social anunciadas que, según ha dicho, solo en octubre representarían cuatro millones de euros en el caso de Balears. No obstante, ha precisado que este Decreto Ley solo saldrá adelante si el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez tiene garantizado que contará con los votos suficientes en el Congreso para su convalidación, por lo que ha instado al PP balear a comprometerse en este sentido. La diputada popular Salomé Cabrera se ha quejado de esta petición argumentando que no han leido el documento y que por lo tanto no pueden pronunciarse todavía.

En cuanto a la renuncia a devolver la ecotasa a los hoteleros, "la que ha generado mayor controversia", Negueruela ha precisado que "despertaba dudas en los servicios jurídicos por cómo se articularla sin que haya que cambiar todo el sistema modular" y además "iba a ser más lento poder realizar el pago y no iba a llegar a todas las empresas afectadas". Ha añadido que lo importante es cumplir con el objetivo de dar liquidez a las empresas. "Se trata de una circunstancia excepcional en la que la cantidad que ingresa el Govern por al pago de turistas, es justo que se puedan devolver, mediante un convocatoria de ayuda directa a dichas empresas", ha resaltado.

"Ha habido polémica pero es necesario tener altura de miras", ha añadido Negueruela respecto al enfrentamiento con Més, apelando a "aparcar las diferencias generadas" ya que "no es el momento de abrir debates" sino de actuar unidos ante una situación difícil.

Casi al final de su comparecencia, que ha durado unas cuatro horas, Negueruela se ha vuelto a referir a este asunto relativizando el enfrentamiento. "Pasará más veces (las discrepancias entre los socios del Govern), y quizá haya que reforzar los mecanismos de coordinación (entre los partidos del Pacto), pero lo que importa son las medidas que se acuerdan", ha concluido Negueruela. Ha añadido que en la pasada legislatura los partidos del Pacto también discutieron "mucho" y revalidaron la mayoría en las pasadas elecciones autonómicas para seguir gobernando "porque al final lo que importa es lo que se hace".