La Policía Local de Palma arestó el pasado miércoles de madrugada a un ciudadano boliviano de 31 años que se llevó a su hija de casa tras amenazar a su mujer: "Te voy a hacer daño donde más te duele, no volverás a ver a la niña". El individuo fue interceptado poco después por una patrulla en la calle Aragón cuando conducía con la pequeña en el interir de su coche. Fue arrestado por un delito de violencia de género y otro contra la seguridad vial, ya que dio positivo en el control de alcoholemia, con una tasa de 0,70.

Según la información facilitada por la Policía Local de Palma, el incidente ocurrió a las cinco y media de la madrugada del pasado sábado, cuando la central del 092 recibió una llamada alertando de un posible caso de violencia de género en la calle Isidoro Antillón.

La patrulla que acudió al lugar se encontró con una mujer muy nerviosa, que explicó que su marido se había llevado a la fuerza a su hija, de tres años de edad.

La mujer explicó que hace una semana le dijo que quería romper su relación, y que él no lo aceptaba. Esta madrugada volvió borracho a casa y la despertó, diciéndole que quería hablar del tema. Cuando ella se negó a hablar con él en ese estado, el individuo le dijo: "Te voy a hacer daño donde más te duele, me llevo a la niña y no la volverás a ver". Entonces fue a la habitación donde dormía la pequeña, la despertó y se la llevó, diciéndole que iban a jugar al parque. La mujer intentó evitar que se la llevara y forcejeó con él, pero no pudo evitarlo. En cuanto salió llamó a la Policía.

Los agentes difundieron por radio las características del coche del hombre, y una patrulla que se dirigía al lugar se cruzó con él en la calle Aragón. Le interceptaron y comprobaron que en el coche estaba el individuo y la pequeña, en buen estado.

El conductor fue sometido a la prueba de alcoholemia y dio positivo, con una tasa de 0,70. Fue detenido por un delito de violencia de género y otro contra la seguridad vial.

La niña fue devuelta de inmediato a su madre.