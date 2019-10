La candidata de Errejón en Baleares: "Aquí no hay ninguna mano negra"

Más País, el partido de Íñigo Errejón, ya es una realidad en Baleares. La nueva marca del cofundador de Podemos ha dado hoy el disparo de salida a su candidatura en las islas de cara al 10N en medio de las acusaciones de ser una plataforma teledirigida por la cúpula balear de Podemos para que el partido en bloque en las islas acabe dando el salto y con la renuncia de su primer rostro visible, la exsocialista Pepi González. "No es verdad", ha negado la que será finalmente la candidata, la expodemita Marisa Lucas, que Podemos esté detrás: "No hay ninguna mano negra", ha señalado, asegurando que "no espera" ningún salto más de los morados al partido de Errejón.

En una presentación ante los medios en el Parc de la Mar, la candidata de Errejón en las islas Marisa Lucas ha presentado el proyecto, teniendo que contestar a las acusaciones que detrás de Más País en las islas está la cúpula de Podemos. "Aquí no hay ninguna mano negra", ha asegurado señalando que "no se espera" más saltos de Podemos a Más País. "Los compañeros o excompañeros de Podemos tienen cargos y un compromiso con los ciudadanos", ha señalado. Lucas ha explicado que lo que supuso para ella "un ante y un después" fue "la repetición de elecciones y la sensación de bloqueo". Pese a que junto a ella hay otros exmiembros de Podemos en su lista, ha negado que su formación sea "una escisión de Podemos".

Sobre Pepi González, le ha agradecido "el impulso inicial" y ha explicado que "nos centramos en que hubiera una candidatura y había muchos nombres". "Recibí una llamada directa de Íñigo Errejón, que confió en mí", ha relatado Lucas, que ha asegurado que el resto de la lista la ha confeccionado ella con gente de su equipo.