Alud de demandas contra el restaurante japonés de Palma con 91 intoxicados

Decenas de afectados por la intoxicación alimenticia del pasado verano en Palma y atribuida al restaurante japonés Dragon Sushi están demandando por vía civil a dicho establecimiento, según fuentes jurídicas. Las fuentes no han cuantificado el número de reclamaciones, pero afirman que "cada semana entran en los juzgados de sa Gerreria varias demandas de esta naturaleza".

Las últimas cifras sobre la intoxicación facilitadas por el Govern indicaban que 91 comensales se habían puesto enfermos, de los que 19 fueron diagnosticados de salmonelosis.

El hecho de acudir a los tribunales indica que otras vías de reclamación extrajudiciales han fracasado. Los perjudicados pueden negociar directamente con la empresa propietaria del restaurante y/o con su seguro. También pueden acudir a oficinas públicas de defensa de los consumidores para que cursen su reclamación.

En principio los demandantes han tenido que aportar justificantes de que comieron en el local en las fechas del brote de intoxicación y documentación de la asistencia médica u hospitalaria que recibieron.



Tique o tarjeta de crédito

También han podido aportar otra documentación para justificar sus peticiones de indemnización.

La condición de cliente puede probarse, por ejemplo, mediante el tique del restaurante o el pago mediante tarjeta de crédito.

En las demandas presentadas se piden compensaciones por los daños económicos sufridos como consecuencia de la intoxicación, así como otras partidas por daños morales.

Según explica Facua, incluso si no se ha estado de baja por la enfermedad, se pueden pedir indemnizaciones por daños económicos.

De forma paralela, el Govern giró inspecciones al restaurante y detectó varias presuntas irregularidades. "La cocina es demasiado pequeña para el trabajo que hacían". Además, las temperaturas de las cámaras frigoríficas "no eran las adecuadas, y eso hacía que el número de bacterias en los alimentos creciera". Otra deficiencia estructural era que el restaurante no estaba dotado de agua caliente, "y es algo que afecta a la limpieza, ya que el agua fría no elimina las grasas, por lo que no se limpia adecuadamente".