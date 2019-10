El PSOE de Ibiza estalla por los gastos injustificados de la exvicepresidenta del Consell

El PSOE de Eivissa estalla en una grave crisis provocada por los gastos injustificados de la exvicepresidenta del Consell, Marta Díaz, que fueron desvelados por Diario de Ibiza. Díaz se niega a entregar su acta y ha arrastrado en su rebelión al líder de la formación ibicenca, Vicent Torres, que ha presentado su dimisión, obligando a la presidenta balear y secretaria general de los socialistas, Francina Armengol, a nombrar una gestora. El terremoto político se ha desatado en un momento clave para el partido por las próximas elecciones generales del 10-N.

La ejecutiva de la Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE) acordó el lunes dar un plazo de tres días a Marta Díaz para que devuelva su acta de consellera, pero ayer, en una entrevista en el programa de IB3 Els Dematins anunció que no lo hará y seguirá como consellera (en el grupo mixto), lo que provocará, tal como avanzó el socialista Enric Casanova, la apertura de un expediente disciplinario que podría acabar con su expulsión del partido.

Díaz rompe definitivamente con el PSOE en su intento de "lavar" su "imagen y honor", según remarca repetidamente en todas sus entrevistas, después de que Diario de Ibiza revelara que había hecho un mal uso de la tarjeta del Consell en el pasado mandato, con dos gastos en peluquería y otros dos en gasolina pese a que no conduce y que no justificó. De hecho, Díaz dejó 1.585 euros de gastos de representación sin justificar que tuvo que devolver de su bolsillo. La consellera argumenta que perdió los tiques.

La crisis abierta en el PSOE por Marta Díaz se agravó después de que diera marcha atrás al inicial anuncio de su dimisión efectuado el pasado viernes. Vicent Torres, también dimite, según un portavoz del partido, de la comisión ejecutiva federal, en Ferraz, cargo para el que fue designado por Pedro Sánchez. Torres se mantendrá, eso sí, al frente del grupo del PSOE en la institución insular.



Gastos injustificados

La consellera reiteró que algunos de los militantes que están de su lado y la apoyan cuestionaban por qué había de dimitir si "no lo hicieron Xico Tarrés ni Josep Marí Ribas, que estaban imputados por un delito penal (el caso Eivissa Centre, que fue archivado)". "Nadie en el partido se lo pidió. Como me ha dicho un compañero de la ejecutiva: si mis apellidos fueran Marí o Costa la cosa cambiaría", apuntó Díaz. La exvicepresidenta del Consell presentaba los tiques, con su firma estampada, grapados en un folio en el que se apuntaba la fecha y el motivo del gasto con un escueto "comida Adlib" o "reunión preparatoria Adlib", por ejemplo, sin ninguna explicación añadida de las personas que habían participado en el encuentro y el motivo. Por ejemplo, el comprobante de la compra con dinero en efectivo de una caja de galletas de 14,20 euros y una crema para el cuerpo de Guerlain, con un coste de 44,50 euros, en el aeropuerto de Orly en París se adjunta con un folio que sólo apunta que es de la feria de moda Who's next? Al ser preguntada por este gasto, Díaz respondió que no lo recordaba y que debía de ser para "un regalo institucional".

El PP ha anunciado que pedirá que la Oficina Anticorrupción investigue el caso de Díaz. Algunos miembros del nuevo gobierno del Consell del PP y Cs se han llevado una sorpresa después de que Intervención haya echado atrás la justificación de algunos gastos de caja fija (de representación y manutención en los desplazamientos fuera de la isla) por la falta de un informe en el que se expliquen los motivos. "Desconozco cómo se hacía antes, pero a nosotros nos piden una justificación por escrito de qué se ha gastado, dónde, cuándo y por qué y que los tiques estén firmados de puño y letra", explicó ayer el portavoz del equipo de gobierno, Mariano Juan.