El Pi impugna el nombramiento "a dedo" de la subdierectora del Principal

La gestora cultural Marta Ferré, que fue directora general de Cultura de Palma de 2017 a 2019, fue designada la pasada semana por la Fundación Teatre Principal directora adjunta del centro escénico. Sin embargo, el grupo insular de El Pi considera que esta contratación no puede realizarse a "dedo", ya que se modificó la normativa en el año 2017 y este tipo de cargos debe ser elegido mediante un concurso público. Xisca Mora y Antoni Amengual, consellers de El Pi, explicaron que "no tenemos nada en contra de la persona y su capacidad, lo que ocurre es que no podemos pasar por alto que se está cometiendo una ilegalidad y si es preciso acudiéremos a los tribunales". Los regionalistas primero interpondrán un recurso de reposición ante la institución insular y, en el caso de no ser admitido, no descartan acudir a la Justicia.

Ferré ejercerá ahora como "número dos" del director del Teatre Principal, Josep Ramon Cerdà, quien defiende que "es la persona adecuada para ocupar el cargo" ya que conoce el sector cultural y tiene experiencia en la administración pública.Como sucedió con Cerdà, que llegó a su cargo sin pasar por un concurso público, fórmula que escogió la vicepresidenta y consellera insular de Cultura, Bel Busquets, el nombramiento de Ferré también ha motivado algunas críticas, como las del Grup El Pi en el Consell. Su portavoz, Xisca Mora Veny, ya solicitó información sobre la situación actual de la Fundació Teatre Principal y la modificación de los estatutos para dar cobertura a la contratación de nuevo personal.

Durante la junta de patronos del Principal de la pasada semana, El Pi votó en contra de la designación de Ferré, "no por su currículum, sino por las formas", aclaró Mora. En el pleno del Consell de Mallorca de mañana pedirán explicaciones por la presidenta del Consell, Catalina Cladera, y a la vicepresidenta y consellera insular de Cultura, Bel Busquets por la "contratación irregular". El Pi es la única formación que puede impugnar esta contratación, ya que fue el único partido del patronato del Teatre Principal que votó en contra.