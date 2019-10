Negueruela, sobre la división del Pacto por la ecotasa de Thomas Cook: "No es agradable"

El conseller de Turismo, Iago Negueruela, ha admitido hoy que la división entre los socios de Govern sobre la devolución de la ecotasa de los turistas de Thomas Cook a los hoteleros tras la quiebra del touroperador, "no es una situación agradable". "No tengo problemas en reconocer si se ha cometido un error, pero nosotros por lo menos actuamos", ha respondido PP, no obstante, el conseller de Turismo en el pleno del Parlament.

El conseller Negueruela ha contestado así a la diputada popular Salomé Cabrera, quien ha tildado de "espectáculo" las discrepancias públicas entre los socialistas y Més por la media, quien la diputada ha señalado que genera "dudas jurídicas" y ha preguntado cómo planea el Govern hacer efectiva la propuesta.

"Empezó mal con el señor Yllanes y ahora toma medidas de espaldas a sus socios. ¿Hay o no hay acuerdo en el Govern?", ha preguntado Cabrera sobre la medida a Negueruela. "Es una situación muy seria para que ustedes estén tirándose los trastos a la cabeza", ha reprochado la popular.

"Esta situación no es agradable", ha confesado el conseller Negueruela, admitiendo que "se cometen errores". "Nosotros actuamos", ha respondido sin embargo el titular de Turismo al PP: "Ustedes dejaron caer Orizonia, no intervinieron en el cierre de Coca-Cola, con ustedes siempre pagan el pato los trabajadores", ha replicado Negueruela, contraponiendo las 22 medidas puestas en marcha ante la quiebra de Thomas Cook por el actual Govern.