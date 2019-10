Íñigo Errejón le roba una candidata a Podemos para presentarse en Balears

Más País, el partido de Íñigo Errejón, finalmente se presentará en Balears al conseguir los avales necesarios para presentar candidatura. Lo que ocurre es que su candidata al final no será la ex socialista Pepi Gónzalez, ya que ayer renunció a ser la cara visible de Errejón en Balears al imponerle desde Madrid una número uno que viene de Podemos, Marisa Lucas Perpinyà, que hasta el domingo era candidata morada.

González, que había recibido el visto bueno del propio Errejón, estuvo todo el fin de semana recogiendo firmas. Sin embargo, desde Madrid decidieron colocar a Marisa Lucas, una joven que había ido en las listas de las últimas generales y que en mayo fue la número cinco de Podemos en el Consell.

Se sabe que Lucas es una persona muy cercana a Juan Pedro Yllanes y Mae de la Concha. De hecho, gente importante de la cúpula de Podemos en las islas y también cargos podemitas en las instituciones han buscado avales para la candidatura de Íñigo Errejón en las islas. Este fin de semana, una persona con cargo en el ayuntamiento de Palma y otra miembro de la ejecutiva que encabeza Mae de la Concha buscaban firmas para Más País en las principales calles de Palma. Un hecho que sorprendió a algunas de las personas que fueron a firmar y no sabían si firmaban para Podemos o para el partido de Errejón.

Estos hechos, según ha podido saber este periódico, indica que la candidatura de Errejón en Balears, con Marisa Lucas a la cabeza, ha sido impulsada desde dentro de Podemos en las islas, donde existe un importante reducto errejonista que está al mando del partido morado. En Podemos negaron que ellos tuvieran nada ver con la candidatura de Errejón y desconocían quien recogía firmas.

Este movimiento, según fuentes consultadas, se debe a un intento de Íñigo Errejón de absorber gran parte de Podemos de Balears para su proyecto. Entre otras cosas hay que recordar que en la cúpula de Podemos en las islas se confesaron en su momento fieles seguidores de Errejón y contra Pablo Iglesias. Es el caso del vicepresidente Juan Pedro Yllanes, de la secretaria general y consellera de Agricultura, Mae de la Concha, y del propio secretario de organización y diputado, Alejandro López. Todos ellos no han escondido nunca sus preferencias para con Errejón. Se sabe que Marisa Lucas es de la cuerda de De la Concha y ello hace prever movimientos de mucho calado en el seno de Podemos.

Las mismas fuentes consultadas no descartan que, en función de los resultados a nivel nacional, gran parte de Podemos en las islas se pase directamente a formar parte de Más País por su afinidad con Íñigo Errejón.

Alejandro López, secretario de organización de Podemos, confirmó ayer la marcha de Marisa Lucas de Podemos: "Me dijo que no podía ir en nuestra candidatura (fue la número 7 en abril y en Podemos repiten lista en estos comicios) debido a que estaba comprometida con otro partido. No es agradable que alguien del partido se marche, pero está en su derecho", aseveró López a este periódico. Alejandro López se refiere a la confirmación de los candidatos de abril para ir en las listas del 10N, que deben contar con el visto bueno del interesad0. Lo que ocurre es que, según fuentes de Podemos nacional, difícilmente López podría haber hecho esta gestión, ya que la confirmación de los candidatos provinciales se realizó desde la sede de Podemos en Madrid a todos los candidatos de las diferentes provincias.

El secretario de organización no prevé una marcha masiva de podemitas hacia Más País: "No creemos que pase, nosotros estamos comprometidos con Podemos y ahora ya no hay ni errejonistas ni paulistas". López quitó hierro al tema de que en la cúpula morada sean afines a Errejón. De igual modo, recordó que ellos le pidieron a Más País y a Íñigo Errejón que no se presentara en Balears para no dividir el voto de la izquierda.



Renuncia Pepi González

Por su parte, Pepi González, la que tenía todos los números para ser la cara visible de Errejón en Balears, explicó ayer a este diario que "no podía admitir que me impusieran una candidata desde Madrid, cuando fueron ellos que contactaron conmigo, me lo propusieron y contaba con el visto bueno de Íñigo Errejón. Yo empecé a trabajar con la recogida de firmas y en la lista y ya contaba con mucha gente involucrada en el proyecto".

Pepi González desconoce los motivos de este cambio repentino y reconoció su malestar: "No me parece de recibo que me impongan a alguien de dentro de Podemos cuando han sido ellos que me han venido a buscar para ser la número uno".