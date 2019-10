El Govern da cursillos sobre la dieta mediterránea o la gimnasia a sus funcionarios

La oferta formativa del Govern en materia de prevención de riesgos laborales para todo su personal incluye este año talleres sobre la dieta mediterránea, la menopausia, las ventajas e inconvenientes de ir al gimnasio o la incontinencia urinaria. Son cursillos que se impartirán en horario de trabajo –entre una hora y media y tres horas, siempre por las mañanas–, a cargo de profesionales del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la dirección general de Función Pública, a las órdenes de la consellera Isabel Castro.

En total son veinte las propuestas formativas para este año, que se impartirán a partir del próximo 22 de octubre y se prolongaránhasta el dos de diciembre, y están abiertas "exclusivamente al personal funcionario y laboral de la Administración del Govern". Los títulos de las sesiones van desde 'Reanimación cardiopulmonar básica', 'Trabajo con ordenador: vigilancia de la salud visual', 'Asertividad en la comunicación humana' o 'Afrontar el estrés en el trabajo'; pero también abordan otros aspectos más amplios, como 'Osteoporosis, menopausia y trabajo', 'La dieta mediterránea: ¿Realmente la conocemos?', 'La incontinencia urinaria femenina y su repercusión en la vida social y laboral'. O 'Beneficios de la práctica regular del ejercicio físico. ¿Es imprescindible ir al gimnasio?'.

La inclusión de estas temáticas obedece al objetivo de "promover entre el personal los hábitos de vida saludable y la cultura preventiva", según consta en el Plan de formación de la citada Conselleria. También se pretende "satisfacer las necesidades formativas de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales".

El plazo de inscripción para los trabajadores públicos termina hoy, y solo se puede solicitar para un máximo de tres cursillos.



Carrera profesional

Los mismos, recalca el departamento de Castro, "no se pueden calificar como formación continuada y no otorgan puntuación para ningún bolsín ni concurso". No obstante, "estas sesiones sí otorgan puntuación en relación a la carrera profesional. Es por este motivo que los asistentes harán una prueba de asimilación de conocimientos al finalizar cada sesión, para acreditar el aprovechamiento".