Profesionales sanitarios aprenden cómo actuar ante una catástrofe

Unos sesenta profesionales sanitarios, de emergencias y de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han asistido en Inca al primer curso internacional de actuación en caso de catástrofe con víctimas múltiples que se organiza en España. Se trata del International Postgraduate Course in Medical Response to Mayor Incidents (MRMI), que tiene por objetivo capacitar a los profesionales con estrategias para abordar todos los procesos de respuesta en caso de catástrofe con víctimas múltiples, desde el rescate y el traslado de estas hasta la llegada y la atención en el centro hospitalario.

Los jefes de los servicios de Cirugía General y Digestiva y de Urgencias del Hospital Comarcal de Inca, Carlo Brugiotti y José Luis Guerrero, respectivamente, han sido los organizadores de este curso, que ha contado con la colaboración de la dirección general de Emergencias y del Servicio de Salud de Balears.

El curso constaba de dos partes para entrenar a la cadena entera de mando por medio de un modelo de simulación avanzada. Por un lado, se han repasado conocimientos básicos de primeros auxilios y de coordinación y toma de decisiones en potenciales situaciones de riesgo, junto con demostraciones de trabajo en equipo en las fases prehospitalaria y hospitalaria. Por otro lado, se han hecho ejercicios prácticos aplicando los conocimientos adquiridos, con o sin la ayuda de los docentes que imparten la formación.

Cabe destacar que este curso tiene la certificación de la European Society for Trauma and Emergency Surgery. Unos 2.500 participantes han recibido esta formación en todo el mundo.