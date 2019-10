Pepi González renuncia a ir con Errejón al imponerle una candidata de Podemos

La ex socialista Pepi Gónzalez ha decidido renunciar a ser la candidata de Más País, el partido de Íñigo Errejón, en Baleares al imponerle una candidata que viene de Podemos. González, que había recibido el visto bueno del propio Errejón, ha estado todo el fin de semana recogiendo firmas. Sin embargo, desde Madrid han decidido colocar a Marisa Lucas Perpinyà, una joven que había ido en las listas de las últimas generales y que en mayo fue la número cuatro de Podemos en el Consell. Se sabe que es una persona muy cercana a Juan Pedro Yllanes y Mae de la Concha.

Este movimiento, según fuentes consultadas, se debe a un intento de Íñigo Errejón de absorber gran parte de Podemos Baleares para su proyecto. Entre otras cosas hay que recordar que la cúpula de Podemos en las islas se confesaron en su momento fieles seguidores de Errejón y contra Pablo Iglesias. Es el caso del vicepresidente Juan Pedro Yllanes, de la secretaria general y consellera de Agricultura, Mae de la Concha, y del propio secretario de organización y diputado, Alejandro López. Se sabe que Marisa Lucas es de la cuerda de De la Concha y ello hace prever movimientos de mucho calado en el seno de Podemos.

Alejandro López, secretario de organización de Podemos, ha confirmado la marcha de Marisa Lucas: "Me dijo que no podía ir en nuestra candidatura (fue la número 7 en abril y en Podemos repiten lista) debido a que estaba comprometida con otro partido. No es agradable que alguien del partido se marche, pero está en su derecho", aseveró López. El secretario de organización no prevé una marcha masiva de podemitas hacia Más País: "No creemos que pase, nosotros estamos comprometidos con Podemos y ahora ya no hay ni errejonistas ni paulistas". López quitó hierro al tema de que en la cúpula morada sean afines a Errejón. De igual modo, recordó que ellos le pidieron a Más País que no se presentara en Baleares.

Por su parte, Pepi González, la que tenía todos los números para ser la cara visible de Errejón en Baleares, ha explicado a este diario que "no podía admitir que me impusieran una candidata desde Madrid, cuando fueron ellos que contactaron conmigo, me lo propusieron y contaba con el visto bueno de Íñigo Errejón. Yo empezé a trabajar con la recogida de firmas y en la lista y ya contaba con mucha gente involucrada en el proyecto. No me parece de recibo que me impongan a alguien de dentro de Podemos", ha apostillado Pepi González.