Miquel Font Bauzà, vecino de Sant Llorenç: "La gente no lo olvidará nunca"

"Lo que ocurrió hace un año la gente no lo olvida ni lo olvidará nunca, pero tenemos que seguir adelante". Miquel Font Bauzà, vecino de Sant Llorenç, aún tiene muy presente la riada del pasado 9 de octubre de 2018 que se saldó con trece víctimas mortales. "Todo el pueblo nunca lo olvidará. Ahora, cuando truena, en seguida te viene a la memoria y recuerdas la torrentada. Mi hijo de siete años siempre me pregunta si volverá a ocurrir lo mismo. Espero que no vuelva a pasar", indica esperanzado Font. "En casa, nos entró agua y barro hasta un metro y 40 centímetros de altura. Esa tarde no sé el tiempo que duró todo. Para mí pasaron diez años hasta que pudimos salir de casa. Llegué a las siete menos veinte de la tarde a casa, pero no sé a qué hora salí", subraya. Su mujer, su hijo y un bebé de un mes se refugiaron en el primer piso hasta que la Guardia Civil los rescató. "Lo positivo fue toda la ayuda que tuvimos, toda la gente y organismos se volcaron con el pueblo", destaca.