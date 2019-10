Llorenç Frau, forn Ca'n Mateu Coca de Son Carrió: "Aún hay cicatrices, las últimas alertas rojas han creado alarma social"

"Poco a poco se habla menos del tema, se intenta pasar página. La parte más importante de infraestructuras ya está arreglada, pero aún queda mucho por hacer en el campo, en los caminos y fincas. Al principio, costó mucho. Los primeros meses fueron muy complicados, parecía que nada avanzaba, la carretera estuvo cortada y Son Carrió sufrió las consecuencias. Parecía que el tiempo se había parado", recuerda Llorenç Frau, del Forn Ca'n Mateu Coca de Son Carrió. "La gente estaba muy deprimida, hundida, apagada, les costaba hablar. Ahora, se ha ido superando. Aún hay cicatrices, los aniversarios remueven las heridas. Creo que no hace falta celebrar nada ni conmemorar una tragedia. Tenemos que seguir adelante trabajando. Las cosas negativas siempre quedan en el recuerdo. No se olvidan nunca", sentencia Frau. La riada dejó un rastro de devastación en Son Carrió. "La gente está muy sensibilizada, las últimas alertas rojas han creado alarma social y no es necesario. Prevención, sí, siempre, pero no crear psicosis", concluye Frau.