Condenado por enviar un vídeo sexual de su expareja por Facebook

La Audiencia de Palma ha condenado a un hombre a una multa que asciende a más de 3.000 euros por enviar un vídeo sexual de su expareja a una amiga de ella a través de Facebook para perjudicarla en abril de 2018. Se trata de un caso de 'sexting', una modalidad delictiva cada vez más extendida por el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías, que consiste en difundir imágenes comprometidas de la persona afectada sin su autorización y que han sido obtenidas previamente con su aprobación en un domicilio u otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros.

El tribunal de la sección primera ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por el juzgado de lo penal 3 de Palma, que impuso al acusado una pena de nueve meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante un año y medio al considerarle autor de un delito de revelación de secretos.

La sala ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del encausado, al que se opuso la fiscalía y la acusación particular, al concluir que existe prueba de cargo suficiente y válida contra el sospechoso y el magistrado la valoró de forma razonable y correcta en la primera sentencia.

Según se declara probado, los hechos se remontan al pasado 23 de abril de 2018 cuando el acusado, con la finalidad de perjudicar a su expareja, remitió al menos a una persona, una antigua amiga del colegio de la víctima, un vídeo de contenido íntimo y sexual en el que ella aparecía masturbándose. Este archivo lo tenía el hombre de cuando ambos eran pareja y ella había consentido que él lo poseyera. Dos días después, el 25 de abril de 2018, un juzgado de instrucción de Palma acordó una medida cautelar de protección en favor de la mujer.

Cuando la amiga de la infancia de la perjudicada recibió el vídeo a través de un chat de Facebook, lo vio y, de forma inmediata, lo borró. Según recordó la testigo en el juicio, en la grabación salía la víctima masturbándose. La mujer relató de forma espontánea que borró el archivo enseguida porque si se enteraba su novio de que había recibido un vídeo de ese tipo de otro hombre se metería en problemas. Por eso, lo eliminó y contactó con la afectada para advertirle de lo ocurrido.



No existe el vídeo en la causa

La defensa del acusado recalca en su recurso de apelación que el vídeo no consta en la causa. El recurrente se centra en afirmar que al no existir el vídeo al que se refieren los hechos probados, falta un elemento esencial del tipo, es decir, falta la prueba clave. Sin embargo, la Audiencia de Palma subraya que el juez de lo penal llega a la convicción de la existencia de dicho vídeo, no sólo por la declaración de la testigo, sino que el acusado y la denunciante reconocen la existencia de vídeos de contenido sexual que la perjudicada enviaba al denunciado cuando ambos eran pareja. Por tanto, para el tribunal, la posesión de estos archivos y su recepción por el acusado quedan "fuera de duda".

En cuanto al envío del vídeo a la testigo por parte del encausado, la sala destaca que el magistrado analiza también lo manifestado por el sospechoso que ya amenazaba a la denunciante con enviar tales vídeos y la declaración de la testigo, respecto de la cual no existe elemento alguno de que sea parcial. Esta mujer afirmó en el juicio haber recibido el vídeo y describió su contenido, "de indudable tenor sexual", señala el tribunal. Todo ello, "hace plenamente racional y lógica la conclusión fáctica alcanzada por el juzgador", según la Audiencia Provincial, que comparte los argumentos del magistrado en la primera sentencia y ratifica la pena contra el hombre por un delito de revelación de secretos.