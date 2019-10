El IVA de las facturas impagadas puede suponer unos diez millones para las empresas de la isla

Los impagos de Thomas Cook a empresas de Balears podrían suponer unos diez millones de euros de IVA, que los empresarios deberán ingresar a Hacienda a pesar de no haber cobrado las facturas, según las estimaciones del bufete de abogados Font Mora Sainz de Baranda, que ha iniciado las gestiones con los administradores concursales dirigidas a comunicar los créditos que tienen los clientes de su firma con el turoperador.

Estos expertos ofrecieron ayer una jornada técnica en la Cámara de Comercio de Mallorca, donde abordaron los pasos del proceso concursal, los efectos para los acreedores y los trabajadores y las expectativas de cobro, entre otros aspectos.

En la sesión desgranaron las "medidas más urgentes" que recomiendan adoptar los acreedores afectados, principalmente la comunicación de los créditos para estar incluidos en la lista que elabore la administración concursal, y la recuperación del IVA.

Los abogadosalertaron del efecto fiscal "pernicioso" que tendrá el IVA para los empresarios que tengan facturas pendientes de cobro con Thomas Cook. Como explicó Jorge Sainz de Baranda, estas facturas se emitían con IVA español porque el servicio se prestaba en las islas, a pesar de que el destinatario estuviera radicado en el extranjero.

Por lo tanto, los empresarios de las islas están obligados a ingresar el impuesto pero no lo podrán recuperar en el caso de que no cobren nada del turoperador. Al ser el destinatario una sociedad establecida fuera del territorio español, no podrán emitir una factura rectificativa y trasladar la deuda a la administración tributaria.

Por este motivo, Sainz de Baranda defendió la necesidad de "hacer un esfuerzo" por parte de la administración tributaria para "buscar una solución", y en particular, cree que se debería "adecuar la norma" al principio de la neutralidad impositiva.

Según los datos que proporcionaron estos expertos en una jornada técnica organizada por la Cámara de Comercio de Mallorca, en Balears hay trece de las 27 sociedades afectadas por la declaración de insolvencia en España. De ellas, una –In Destination Incoming SLU, de Palma– ha declarado concurso, y ha sido designado como administrador concursal Price Waterhouse Cooper (PwC).