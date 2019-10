'Tras los muros', robo de niños en Palma

"Escribir este libro me sirvió de terapia cuando atravesaba por un mal momento de mi vida", aseguró ayer la escritora Carmen Peñasco durante la presentación de su libro Tras los muros en un acto, conducido por la subdirectora de este diario Marisa Goñi que se llevó a cabo en el Espai Gastronòmic del Mercat de l'Olivar, uno de los escenarios de la trama ambientada principalmente en Palma.

La autora de la novela explicó que la idea de emprender su primera aventura literaria surgió cuando "una amiga me contó que le habían robado a su hijo durante el franquismo. A partir de ese momento salió de dentro de mí la necesidad de escribir una novela y me puse a escribirla todas las noches. Las páginas me surgieron de forma espontánea".

Tras los muros relata el drama silenciado de los niños robados durante el franquismo. Se calcula que un total de 30.000 bebés fueron hurtados a sus madres y vendidos posteriormente por grandes sumas a matrimonios sin hijos. Este libro puede adquirirse en la librería Drac Màgic de Palma.