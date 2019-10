Carmen Riu: "Hay que limitar el número de turistas en Baleares"

"Hay que limitar el número de turistas en Balears. Las islas son un territorio limitado y entre todos, sobre todo los jóvenes, debemos determinar cuántos turistas queremos". Carmen Riu, la consejera delegada de la cadena hotelera Riu, señaló ayer en una entrevista en IB3, en el programa Els dematins, que en contra de lo que opinan la mayoría de hoteleros, ella es partidaria de limitar la entrada de visitantes al archipiélago, bajo el argumento de que el turista visita las islas por su calidad y, por tanto, si hay demasiada gente, desaparecerá el interés por visitarla. Si no se termina con la masificación, la industria "del turismo está en peligro".





La empresaria contestó a todas las preguntas que le formuló la periodista Neus Albis, que se refirió a los temas de actualidad que afectan al negocio turístico y sobre todo a las graves consecuencias que ha supuesto la quiebra del touroperador Thomas Cook. Carmen Riu señaló que su empresa apenas ha notado esta quiebre. Sin embargo, afirmó que latanto para los hoteleros, como para los trabajadores.Carmen Riu desveló que fue una de las empresarias que intentó salvar a Thomas Cook, a pesar de que su empresa es socia de su competencia, Tui, pero creía "que se debía apoyar al sector". Sin embargo, señaló que si se hubiera actuado,La hotelera explicó que no conocía con detalle la razón de la quiebra de Thomas Cook, pero la atribuyó a la mala gestión de la empresa. "Todos sabíamos el nivel de endeudamiento que tenía y el nivel de pérdidas. Lo que más me extrañaba es que siguieran haciendo inversiones".Aseguró también que no cree que elvaya a quebrar ya que, a diferencia de la empresa británica, su negocio está consiguiendo beneficios económicos muy importantes.Carmen Riu se mostró partidaria de eliminar la ecotasa, como medida para ayudar a los hoteleros a superar la dificultad que ha supuesto este golpe económico. Y señaló que las consecuencias también las sufrirán los empleados, que confiaban en estar trabajando durante todo el invierno". Sin embargo,La empresaria se mostró, por ser un negocio que representa llenar las islas con más gente. Rechazó la idea de que esta actividad socializa el beneficio de la industria y aseguró que el alquiler turístico lo que ha atraído ha sido el cambio del perfil de los barrios, así como un aumento de los precios de las viviendas de alquiler. "Como mejor se socializa el turismo es a través del convenio de hostelería que aprobamos hace dos años, que ha sido imitado en el resto de España. El turismo se socializa pagando impuesto y el alquiler de viviendas es una fuente de economía sumergida".