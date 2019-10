El Pi no irá a las elecciones por falta de dinero: "Aún pagamos la campaña anterior"

El presidente de El Pi, Jaume Font, ha sido claro: la formación regionalista no se presentará a las elecciones generales del 10-N por falta de dinero. Sin rodeos. "No tenemos recursos suficientes. El tema económico ha sido clave en la decisión", ha confesado Font, explicando que "aún estamos pagando la campaña anterior". Los regionalistas dan un paso atrás y dan libertad de voto a sus votantes del 28 de abril.

"La última campaña, que hicimos mailing, fueron 220.000 euros. Aunque dejáramos de enviar mailing, seguirían siendo 60.000 o 70.000 euros", ha detallado Font, recordando que "los partidos que obtienen representación tienen el retorno de la subvención, pero si no entras, no lo tienes". "Lo que no se puede, no se puede", ha lamentado el líder de la formación.

"Con esto no renunciamos a tener algún día una voz en el Congreso", ha advertido no obstante. Font, cuyo partido obtuvo cerca de 13.000 votos el 28 de abril, ha asegurado que dará libertad de voto y que no hará campaña por ninguna opción. "En un partido de centro como el nuestro puedes tener gente que vote centro izquierda, centro derecha, regionaliata o nacionalista", ha respondido al ser preguntado por dónde podían ir a parar sus votos