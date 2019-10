Malena Contestí: "En Vox no se permite discrepar de sus dogmas ideológicos y radicales"

La diputada rompe con Vox Malena Contestí rompió ayer su carnet de Vox ante las cámaras de Diario de Mallorca, un día después de anunciar su marcha del partido de ultraderecha por su postura "homófoba, proselitista". Niega que su ruptura sea por no ser candidata, se va por los "dogmas radicales" que no permiten "pensar diferente"

P ¿Cuándo toma la decisión de abandonar Vox por su homofobia y proselitismo?

R Mi decisión de abandonar Vox no ha sido de un día para otro. Poco a poco vas viendo cómo se utilizan informaciones en favor de posturas dogmáticas y proselitistas que no estaba previsto que formaran parte de una agenda política. Pero la realidad ha sido todo lo contrario. Y eso solo lo he podido ver con el paso de las semanas.

P Hace tiempo que se sabe que Vox defiende estos postulados.

R Pues no. Si a mí me preguntas si defiendo la unidad de España, el antinacionalismo catalán en la educación o voy contra los impuestos y las trabas burocráticas, yo digo sí y en eso hice campaña. Sin embargo, en temas de aborto nos dijeron que haríamos una política en pro de la mujer embarazada y que en caso de no tener medios económicos pudieran abortar. Pero eso se ha convertido en políticas de aborto cero.

P En su carta también hablaba del tema de la homosexualidad.

R En el tema de la homosexualidad se planteó no decir nada y como mucho que sea una unión civil. Pero cuado llegamos al Congreso de los diputados se fue contra los movimientos LGTBI y si te ven con la bandera LGTBI te expulsan, como le ocurrió a una compañera de Málaga. Y de eso me doy cuenta cuando Vox empieza a desenvolverse en las instituciones.

P ¿Es cierto que se ha ido cinco minutos antes de que la echaran de las listas, como la acusan?

R Es completamente mentira. Yo iba en las listas como los otros 24 diputados de Vox. Comprendo que a lo único que pueden agarrarse contra mí es a eso. Jamás se me dijo que no iba en las listas y el viernes mismo en una conversación con el portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, me dijo que lo más probable es que repitieran. Incluso Santiago Abascal lo dejó entrever en entrevistas. Lo que ocurre es que yo no quiero estar en un partido así, prefiero irme y decir lo que pienso. No me apetecía hacer otra campaña con ellos.

P ¿Cómo es su relación con Jorge Campos?

R Es nula. Cuando decidí dejar Actúa en Balears, después de que la tesorera denunciara presuntas irregularidades, Jorge Campos hizo una rueda de prensa en la que solo dijo mentiras y criminalizó a esta chica que lo ha pasado muy mal. Dijo que yo me había ido por una pataleta y que había comunicado mi arrepentimiento. Nada de eso es verdad, jamás llamé a nadie de la nacional para arrepentirme. A raíz de eso me pidieron que no hiciera la bola más grande, que guardara silencio, y me callé.

P Usted comentó con Abascal que no se sentía cómoda con el tema de la homofobia o el proselitismo. ¿Qué le dijo?

R Que no me preocupara, que eran comentarios sin importancia y que no era un tema de la agenda política. También me dijo que teníamos libertad para opinar al respecto, pero luego la realidad no es así y se vuelve todo más totalitario si no tienes consideración de conciencia en determinados temas.

P¿A qué tipo de comentarios sin importancia se refería?

R Pues que las parejas homosexuales no puedan tener hijos o que un niño no se pueda criar con dos hombres o dos mujeres porque ello les va a causar problemas. Como yo sé que no se basan en temas científicos y sí en dogmas ideológicos radicales, a mí no me gusta eso y no lo comparto. En Vox es mejor no pensar diferente en temas como la homosexualidad o cuando se defendió la política migratoria del presidente de Italia, Salvini. En Vox hay un dogma unitario en temas de conciencia y no hay disidencia posible. No se basan en la coherencia ni en la racionalidad.

P¿A quién votará el 10-N?

R Ahora mismo no estoy pensando en eso. Desde luego, no votaré a Vox, sería el colmo después de romper incluso el carnet. Creo que es importante ir a votar y me declinaré por otro partido.

P ¿Ya le han llegado ofertas de otros partidos?

R No. A día de hoy no tengo ninguna oferta. He tomado la decisión de romper con Vox totalmente sola. No sé qué me deparará el futuro, pero a día de hoy he tomado la decisión de irme a casa. A mí me gusta la política, lo que ocurre es que no me sentía cómoda y no quería seguir en un lugar donde no me siento bien. No descarto volver a la política, pero ahora no tengo ni idea de qué haré.

P ¿Está preparada para el linchamiento por parte de sus excompañeros?

R Sé que me van a atacar en las redes sociales, porque es su forma de actuar, pero yo tengo la conciencia tranquila y ni pienso abrir mi cuenta de Twitter.