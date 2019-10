El Pi no concurrirá a las elecciones generales

Los ciudadanos de las islas no podrán votar este 10N a El Pi. Proposta per les Illes ha anunciado esta noche que no concurrirá a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. A través de su cuenta en Twitter, El Pi ha dado a conocer su decisión y ha señalado que mañana miércoles, el líder los regionalistas, Jaume Font y el diputado Josep Melià comparecerán ante la prensa para explicar su decisión.





L'Executiva d'@ElPi_IB, reunida avui capvespre a la seu de la formació a Palma, ha acordat no concórrer a les pròximes ?? #EleccionsGenerals, convocades per dia #10N. ?? Demà @JaumeFont_ i @JosepMelia compareixeran davant els mitjans de comunicació per explicar la decisió presa. pic.twitter.com/mq6kCmiWSG — Proposta per les Illes (@ElPi_IB) October 1, 2019

En las pasadas elecciones del 28 de abril El P i sí que participó, con Font como cabeza de lista. "Tiene que haber una voz que defienda los intereses de Baleares", defendían por entonces.