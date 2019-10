Madrid exigirá a las aerolíneas que no pidan la residencia hasta acabar la compra

El Gobierno va a exigir por ley a las compañías aéreas que no soliciten si el cliente es residente en Balears o Canarias hasta el final de proceso de compra del billete de avión, con el fin de que no pueda aplicar precios diferentes dependiendo de que se disponga o no del derecho a disfrutar del descuento del 75%. O al menos esa es la intención del ministerio de Fomento una vez que su titular deje de estar en funciones, según el compromiso adquirido ayer por el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Pedro Saura, ante el conseller de Movilidad, Marc Pons, durante la reunión que ambos mantuvieron en Madrid.

Durante ese encuentro, Saura garantizó también que en ningún momento se va a cuestionar la aplicación del descuento del 75% para los isleños, independientemente del nivel de renta del usuario, cerrando así una polémica que fue el propio ministro José Luis Abalos el que la abrió con unas declaraciones de las que posteriormente se afirmó que habían sido malinterpretadas.

Pero para evitar que las aerolíneas puedan aplicar una doble tarifa dependiendo de que el cliente tenga o no derecho al descuento para residente, lo que además supone elevar el coste de esa subvención, Pons señaló que Saura le comunicó que el Gobierno central ya tiene redactada la ley por la que se impedirá que las aerolíneas sepan si se trata de un residente antes de exponer su precio, y que solo podrán pedir esta información al finalizar la compra del billete de avión.



No estando en funciones

Sin embargo, el secretario de Estado señaló que esta medida no puede ser tomada por un Ejecutivo en funciones, porque quedará en manos del que salga de las próximas elecciones convocadas para el mes de noviembre.

El conseller insistió también en la necesidad de tener un mayor control sobre el comportamiento de las compañías aéreas en esta materia para evitar el incremento del gasto que para las arcas del Estado supone el descuento del 75%, y que esta cuestión se sitúe al margen de la renta de los beneficiados.

Por ello, Marc Pons pidió a Pedro Saura que se active el observatorio de precios y conocer el resultado de un informe sobre la forma en que actúan las aerolíneas y que está siendo elaborado por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, una petición esta última que el representante del Ministerio aceptó, según afirmó el conseller.