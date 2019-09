Exigirán a las aerolíneas que se pregunte si se es residente al final de la compra

El Gobierno central exigirá por ley a las compañías de transporte que pregunten a los usuarios sobre la condición de residente al final de la compra de billetes, para evitar que existan precios distintos para quienes lo son y los que no.

El conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, ha planteado este lunes en Madrid al secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, la necesidad de adoptar medidas para evitar el incremento de precios por parte de las compañías aéreas aprovechando el descuento de residente, ha informado la Conselleria en un comunicado.

En la reunión, Saura ha garantizado al conseller que no hay ninguna intención de introducir ningún cambio en la bonificación del 75 % y ha reiterado su aplicación universal a los ciudadanos residentes en Baleares, para sus traslados entre las islas y con la península.

Pons ha reiterado al secretario de Estado cuál es el posicionamiento del Govern, en el sentido de que los esfuerzos para evitar el incremento de gasto por la bonificación del descuento de residente del 75 % se tienen que centrar en la investigación a las compañías y no en la renta de los residentes y la cantidad de sus viajes.

Del mismo modo, el conseller ha pedido que se adopten medidas que eviten comportamientos anómalos de las compañías, y que por ejemplo se les exija que al comprar los billetes en línea, los usuarios no tengan que dejar constancia de que son residentes hasta el final, y no al principio, antes de la búsqueda, para que así no pueda haber un precio para quienes dicen ser residentes y otro para quienes no lo sean.

El Gobierno ha garantizado que se aprobará por ley la obligación de incluir la condición de residente al final de la compra y que eésta será una de las primeras medidas que se adopten.

El conseller también ha reclamado al secretario de Estado que se active el Observatorio de precios. También ha pedido conocer el resultado de un informe sobre el comportamiento de las aerolíneas en materia de precios que tenía que hacer la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC). El secretario de Estado ha asegurado que esta información se compartirá en cuanto tengan los resultados.