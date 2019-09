"No vengan en patera, no se jueguen la vida en una aventura con tan pocas probabilidades"

P Esta semana han muerto seis personas en un naufragio de una patera que venía a Balears. ¿Cómo se puede evitar? ¿Se ha detectado un incremento en la llegada de pateras a la isla?

R La cifra de este año no es muy diferente a la de los años anteriores. Pero desde el mes de agosto ha habido un incremento de pateras extraordinario. Hasta junio había venido una patera con dos personas, y a partir de entonces ha habido esta cascada. Están cambiando de estrategia, está claro. Antes venían de una en una y ahora viajan en grupos de seis a ocho pateras. Sobre todo buscan Eivissa y Formentera, y otras llegan a Murcia y Alicante, que es donde les interesa llegar. Y el mensaje que nosotros enviamos es que no lo hagan, porque el porcentaje de posibilidades de que seas detenido y devuelto a tu país es elevadísimo. Un 80% de los que lo intentan son devueltos. Y además Eivissa y Formentera son lugares de los que es muy difícil salir, porque para ir a la penísula, que su destino, tendrían que pasar los controles en los ferries. Aparte de que es poner en riesgo tu vida, como se ha demostrado en este naufragio en la costa argelina. Que no lo hagan, que intenten entrar con una vía de inmigración legal, que intenten encontrar puestos de trabajo y puedan tramitarlo por vías legales. Y que no se jueguen la vida y pierdan el dinero en aventuras que tienen muy pocas posibilidades de prosperar.

P También ha habido quejas de inmigrantes por las dificultades para obtener cita previa para gestionar los permisos de residencia y reunificación familiar. Dicen que incluso se venden las citas.

R Esto último lo desmiento. A veces se ha denunciado que se vendían las citas, pero se ha investigado y no se ha podido demostrar que esto exista. Como le decía antes, las políticas de austeridad han dejado la Administración en una situación muy difícil, con una gran reducción de personal. En la Oficina de Extranjería hay cerca de un 30% de plazas sin cubrir y esto se nota a la hora de tramitar una cita. Es un tema que prevemos solucionar con la oferta pública de empleo que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha, con unos 33.000 funcionarios nuevos. Es prioritario cubrir plazas en Extranjería y en Madrid lo saben. Hay otro problema, un 25% de las citas no va nadie, se quedan vacías sin cancelar, y esto distorsiona mucho el sistema de citas. Y otra cosa: no todos los trámites se tienen que hacer en la Oficina de Extranjería, se pueden hacer en otros organismos. Y también se puede utilizar es la solicitud electrónica. Estamos tratando de racionalizar el sistema de citas, y van a llegar varios funcionarios interinos para reforzar la oficina. La próxima semana nos vamos a reunir con asociaciones de inmigrantes, porque es necesario que comprendan y que nos ayuden también. Porque podrían preparar expedientes para presentarlos más correctamente y ayudar a otros extranjeros a utilizar las vías electrónicas de solicitud.