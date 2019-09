"El futuro es complicado porque no hay voluntad política de regular el uso del cannabis. Cada vez está más fragmentado el escenario político, hay más formaciones y el marco legal actual está en contra", manifiesta Toni Homar Mas, secretario de la Federación de clubs cannábicos de las Illes Balears.

En las islas, hay ocho clubs dentro de la Federación: en Palma, Llubí, Alaró, Santa Maria, Manacor, Pollença, Menorca y Eivissa. "Cualquier club cannábico puede formar parte de la Federación siempre y cuando siga el modelo FAC (Federación de asociaciones cannábicas de España). Son asociaciones sin ánimo de lucro que buscan promover una regularización del uso del cannabis. Tienen una normas autoimpuestas de cumplimiento. Por ejemplo, el modelo FAC prohíbe la entrada a menores", detalla Homar.

"Crear un club es legal, pero jugar con la sustancia no es legal. La marihuana no es legal y, por tanto, hay tener mucho cuidado", destaca Toni Homar. Las asociaciones no se pueden dedicar a hacer plantaciones, según las últimas sentencias. "Nos enfrentamos a un futuro complicado", concluye.