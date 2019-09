Gabriel Escarrer: "Descarté desde el principio salvar a Thomas Cook porque me pareció inviable"

CEO de Meliá y presidente de Exceltur. El hotelero mallorquín lamenta la caída del turoperador, un antiguo socio, por sus afectados directos y todo el sector turístico. El futuro "no es de los más rápidos, sino de los más grandes" y el coloso británico no supo adaptarse.

P ¿Cómo está viviendo la quiebra de Thomas Cook?

R Como una muy mala noticia, naturalmente. No solo por el propio turoperador, sus empleados y los clientes afectados (es un partner desde los comienzos de Meliá hace mas de 60 años), sino para el conjunto del sector. No ha representado una gran sorpresa para mí porque es un ejemplo muy claro del momento de turbulencia y de intensa transformación que está viviendo la industria turística, tanto por factores exógenos, de geopolítica, macroeconomía, etc., como por el cambio radical que la digitalización está imponiendo a las empresas, para adaptarse a la nueva demanda y hábitos sociales. Siempre he dicho que el futuro no es de los más "grandes", sino de los más rápidos y adaptables, y el caso de Thomas Cook es un ejemplo perfecto.

P ¿Afectará a su plantilla y hoteles un abrupto fin de temporada en Balears?

R Afortunadamente, el impacto para Meliá no es tan grande, debido a que hemos construido un modelo de negocio muy diversificado con cuatro grandes líneas de negocio–melia.com y MeliaPro [plataforma para profesionales] para el negocio B2B [business to busines], grupos/negocios (MICE), agencias de viajes on line (OTA), y TTOO tradicionales o "de paquete", que representan tan solo un 26% de las ventas globales), y por ello, somos mucho menos dependientes de la turoperación que otras compañías. Thomas Cook representaba menos del 2% de las reservas, por lo que no habrá un impacto como el que sugiere, y, por ello, puedo decirle también que no anticiparemos el cierre de ningún hotel por esta circunstancia. Por otra parte, nuestra política de riesgos es muy estricta y me alegra decir que los saldos pendientes con Thomas Cook están garantizados, por lo que tampoco habrá un impacto financiero directo.

P ¿Qué consecuencias le preocupan para la economía de las islas y el sector turístico español?

R Para Balears veo dos tipos de impactos: por una parte, el daño que se ha causado a hoteles y cadenas que dependían totalmente, o en muy alta medida, de las reservas de ese turoperador, y que en algunos casos puede ser muy grave para sus cuentas, y, por otra parte, el impacto en la distribución aérea, que podría afectar a la conectividad. Es cierto que estamos al final de la temporada en Balears y que el impacto es potencialmente mayor en Canarias, donde arranca la temporada mas alta. Afortunadamente no se ha dejado caer a Condor, muy importante para el mercado alemán.

P ¿Cómo evalúa el proceder de los directivos de Thomas Cook antes y después de la quiebra?

R Creo que, en primer lugar, su error fue el no saber transformarse y adaptar su modelo de negocio al nuevo paradigma digital y al nuevo entorno competitivo de la industria. En segundo lugar, la pésima gestión realizada por el equipo directivo –aunque nunca me ha gustado hacer leña del árbol caído– y, por último, el brexit ha añadido incertidumbre, pero no ha sido el causante del problema.

P ¿Estaba entre los empresarios que intentaron la salvación el domingo pasado? ¿Era la mejor solución?

R Lo cierto es que a pesar de parecerme una iniciativa loable, la descarté desde el principio, pues me pareció completamente inviable, y que llegaba, además, demasiado tarde, y que no era suficiente para contener la "ola" cuya dimensión real se está conociendo ahora.

P ¿El problema de conexión aérea se limita al Reino Unido?

R Así es, y el Reino Unido es muy importante para Balears y es un mercado que, a diferencia del alemán que se ha vuelto a retraer esta temporada, ha seguido creciendo a pesar de la amenaza de brexit.

P ¿Cómo se puede minimizar este impacto en las islas y en la industria turística nacional y global?

R Por una parte, hay que dejar actuar al mercado, que buscará las vías para recomponerse, y a buen seguro que otros operadores más ágiles y adaptativos se repartirán la cuota de Thomas Cook, tanto en los hoteles como en los vuelos o la comercialización de viajes. Por otra, el sector púbico debe hacer una urgente reflexión y un plan de acción a corto plazo para reducir barreras competitivas y que otras aerolíneas programen vuelos a la península e islas. Desde Exceltur no nos cansamos de decirlo, y también desde la Federación Hotelera hemos propuesto que en Balears demos ejemplo retirando temporalmente la ecotasa; sería una actuación muy consecuente con la voluntad expresada de apoyar al sector en momentos complicados. A medio plazo, los gobiernos deben impulsar seriamente la modernización y transformación digital de las pequeñas y medianas empresa para ser menos dependientes de algunos agentes.

P ¿La quiebra es fruto del declive del todo incluido y la turoperación tradicional?

R A Thomas Cook le faltó adaptarse al nuevo entorno competitivo y digital. Evidentemente, los hábitos de compra han cambiado, y también la forma de viajar y de reservar. Hay actores digitales y disruptivos en el mercado que en pocos meses superan en ventas a los grandes turoperadores tradicionales, y el modelo de todo incluido va perdiendo terreno en la nueva "economía de la experiencia" en la que estamos inmersos, sobre todo, en destinos como los españoles, donde hay una muy poderosa oferta complementaria. Sin duda, Thomas Cook ha sido víctima de esta evolución.

P ¿Qué medidas considera prioritarias por parte del Govern? ¿Y de Madrid?

R La retirada temporal de la ecotasa (puesto que reclaman medidas fiscales para apoyar a las empresas) y una actuación urgente y efectiva para captar líneas aéreas que sustituyan a la de Thomas Cook, sobre todo desde el Reino Unido, intensificando el trabajo que lleva años realizando, por ejemplo, la Fundación Palma Turismo 365. Al Gobierno le pediría la retirada o reducción de las tasas aéreas y aeroportuarias, una intensificación de la labor de promoción con las oficinas de turismo en los principales mercados emisores, y, sobre todo, ventajas e incentivos fiscales y facilidades para la financiación y la modernización, para fomentar nuestra competitividad. Creo que la alta dependencia de la turoperación de destinos como Turquía y el Norte de África podría convertir esta crisis en una oportunidad.