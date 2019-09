Íñigo Errejón no se presentará en las islas a las elecciones del 10N

La formación liderada por Íñigo Errejón, Más País, finalmente no se presentará en Balears en las elecciones del próximo 10N. El expodemita ha llegado a un acuerdo con Equo para concurrir juntos en las próximas elecciones en las circunscripciones en las que se reparten 7 escaños o más, es decir en 17 provincias, con la excepción de las islas.

En el archipiélago, Equo está integrado en Iniciativa Verds, que a su vez forma parte de la formación Més per Mallorca, y este es el motivo de que no se integre en Más País, puesto que los ecosoberanistas han decidido ir a las elecciones con Més per Menorca y Esquerra Republicana. Además, Més per Menorca decidió el pasado miércoles en asamblea ratificar su acuerdo de formar la coalición con Més per Mallorca y Esquerra Republicana de Balears. En ningún momento se plantearon confluir con el partido de Errejón.

Y es que los dirigentes de Més, empezando por el portavoz Miquel Ensenyat y terminando por los miembros de la Ejecutiva, no se han cansado de repetir que a ellos no les ha llegado ninguna oferta para concurrir con el partido de Íñigo Errejón. Solo escucharon declaraciones de Mònica Oltra de Compromís, que apuntaba esta posibilidad, pero desde Más País nadie se ha dirigido a Més.

En la Comunitat Valenciana los puestos reservados para el partido verde se establecerán a través de Els Verds, que forman parte de Compromís, otra coalición que también se ha decantado por aliarse con Errejón en lugar de con Podemos.