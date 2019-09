El Govern se compromete a acelerar el cobro del paro de los trabajadores de Thomas Cook

El Govern se comprometió ayer, en palabras de su director general de Modelo Económico y Empleo, Llorenç Pou, a agilizar el cobro del paro a los cerca de 800 trabajadores afectados por la quiebra del turoperador Thomas Cook. Asimismo garantizó que en breve habilitará una línea telefónica en la que los empleados podrán disipar las dudas que tengan sobre su situación laboral y que la oficina del SOIB ubicada en la escuela de hostelería de la UIB se centrará en acelerar los trámites de este colectivo.

Finalmente,una delegación de la conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo se reunió ayer con los trabajadores de Thomas Cook afectados por la quiebra del turoperador. Les acompañaron sendos representantes sindicales de UGT y CC OO para asesorar a la plantilla afectada sobre cómo actuar ante la ausencia de un comité de empresa.

Tras más de dos horas y media de reunión en la sede de la compañía en el polígono de Son Valentí, el director general de Modelo Económico reveló que les habían trasladado la información que tienen sobre la situación del grupo y las diferentes gestiones que están realizando con el ministerio de Trabajo y el Sepe (servicio público de empleo estatal).

"No tienen comité de empresa y les hemos subrayado la importancia de trabajar con los sindicatos", señaló Pou resaltando que los empleados afectados por el derrumbe del operador turístico "tienen unas condiciones contractuales muy diferentes. Ya hemos hablado con el Sepe para que cuando finalmente puedan acceder a cobrar el paro los procesos sean lo más reducidos e unificados posibles. Están en una situación muy compleja", admitió el alto cargo.

Acompañado por la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Virginia Abraham, y del director del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL), Rubén Castro, Pou añadió que la empresa, cuya responsable de recursos humanos asistió a la reunión, "se ha comprometido a facilitarnos toda la información de la que disponga".

Junto a la delegación del Govern acudieron dos representantes sindicales, de CC OO y UGT, y éste último, Antonio Copete, secretario general de la Federación de Servicios, Turismo y Transporte, explicó que les han aconsejado que nombren a trece personas que les representen –los mismos delegados que tendrían en caso de haberse conformado un comité de empresa– para que negocien asesorados por los sindicatos lo que apunta que concluirá en un ERE extintivo con concurso de acreedores. Al parecer, los trabajadores se habrían comprometido a conformar este mediodía el grupo de trece compañeros que les representen ante la empresa con el asesoramiento sindical.

Tras la reunión de ayer tarde, la situación no había variado ni un ápice, en opinión de una trabajadora que asistió a la misma. "Se han ofrecido a ayudarnos y a aclararnos cualquier duda que tengamos. Pero no nos agilizarán nada, esa papeleta no nos la podrán solucionar. Primero se tiene que declarar el ERE y luego el concurso de acreedores que marque el juzgado de lo mercantil, que asimismo debe designar a un administrador concursal que se debe empapar de la situación de la empresa antes de decidir quién se va al paro y quién debe seguir un tiempo. Los del Govern no puede agilizar nada, han venido de cara a la galería", concluyó la empleada.