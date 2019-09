El Pacto declara la emergencia climática en Balears tras el discurso de Greta Thunberg

Todo el mundo ha escuchado estos días el sentido discurso de la joven activista sueca contra el cambio climático Greta Thunberg ante los líderes mundiales en la ONU, reclamando actuar y vaticinando que "el cambio va a llegar, les guste o no". PSOE, Podemos y Més cogen el guante en las islas a las palabras virales de Thunberg con una iniciativa en el Parlament para apoyar las movilizaciones de mañana viernes del movimiento Fridays for Future y declarar la emergencia climática en Balears.

"Todos conocemos ya a Greta Thunberg, la adolescente que empezó manifestándose frente al Parlamento sueco y que ha acabado ante líderes mundiales en la ONU", contextualizó ayer que el diputado socialista Joan Ferrer, una iniciativa que presentaron los tres partidos que apoyan al Govern y que fue aprobada por la tarde en la comisión de Medio Ambiente del Parlament. Los dos primeros puntos buscaban que Parlament y Govern se adhieran a la huelga mundial por el clima de mañana viernes, que en Palma se traducirá en una manifestación a mediodía en la Plaza del Tubo.

La iniciativa de los partidos de izquierdas también reclama al Govern que mantenga la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de leyes como la de Cambio Climático o la de Residuos como "una prioridad política". "El mensaje de Greta Thunberg fue claro: no bastan declaraciones o PNLs [proposición no de ley], sino hechos concretos y políticas activas", señaló el diputado de Més, Josep Ferrà.

"Lo bueno es que no empezamos con esta PNL, instamos a seguir avanzando", apuntó el parlamentario de Més, destacando que "hace cuatro años que en esta comunidad hacemos políticas con cara y ojos". "No sólo la ley de Cambio Climático o la de Residuos, también la política del agua, la lucha contra los incendios forestales, economía circular o el plan hidrológico para combatir la sequía", enumeró el diputado de la formación ecosoberanista.



Condición de Podemos

Finalmente, el texto supone la declaración de emergencia ambiental en Balears, una condición de Podemos para sumarse a la iniciativa según quiso dejar claro su diputado y miembro de IU Pablo Jesús Jiménez. "No hubiéramos firmado la PNL si no hubiera incluido la declaración de emergencia climática", relató el diputado menorquín, señalando que "debe ir acompañada de medidas" y alertando que: "Si no lo hacemos, la especie humana está en peligro".