Horrach cree que la Audiencia revocará las salidas de Iñaki Urdangarin

El exfiscal del caso Nóos, y actualmente abogado penalista, Pedro Horrach, ha vaticinado hoy en el programa Els dematins de IB3, que la Audiencia muy probablemente revoque la decisión de un juez de vigilancia penitenciaria de permitir a Iñaki Urdangarin asistir como voluntario a un centro benéfico estando calificado en segundo grado.



Horrach consiguió la condena de casi seis años de cárcel de Iñaki Urdangarin por el desvío de fondos públicos efectuado a través de sus empresas, camufladas como entidades sin ánimo de lucro. Tras la vista oral, el exfiscal anticorrupción decidió abandonar el ministerio público y se dedicó a la abogacía.



Según Pedro Horrach, las salidas semanales de la cárcel de Brieva (Ávila) del cuñado del Rey para hacer de voluntario en un centro de discapacitados de Pozuelo de Alarcón han sido autorizadas con la oposición "de la Junta de Tratamiento (de la prisión), que es la que conoce el día a día del interno y su situación y de la fiscalía, que ha recurrido el auto ante el tribunal de apelación".



El exfiscal ha añadido que el juez de vigilancia penitenciaria 1 de Castilla León ha aprobado las salidas con base en impresiones subjetivas, que podrían ser revocados por la Audiencia. El juez incidió en que este voluntariado en el centro Don Orione puede paliar la soledad que sufre el recluso en un módulo de hombres de una cárcel de mujeres y habitado solo por él. "Lo que me sorprende es que el juez haya desestimado los informes de la Junta de Tratatamiento y de la fiscalía", ha explicado el fiscal de Nóos.





▶ Pedro Horrach, exfiscal Cas Nóos: "Em sorprèn que el jutge hagi desestimat els informes de la Junta i de la Fiscalia, i hagi pres una decisió basada exclusivament en dades subjectives. Crec que hi ha altes possibilitats que es revoqui aquest règim a Iñaki #Urdangarin". pic.twitter.com/fcE1rEnmCQ — Els Dematins IB3 (@ElsDematinsIB3) September 26, 2019

Horrach ha añadido que el propio Urdangarin había buscado esa situación al escoger Brieva, sabiendo que estaría solo en un módulo. El yerno del rey Juan Carlos ha hecho hoy su tercera salida. Por otro lado, Horrach no quiso pronunciarse sobre las múltiples derivas del caso Cursach , dado que defiende a uno de los agentes deque investigaron al empresario y ahora están imputados por revelación de secretos y otros delitos. No obstante, el letrado hizo votos porque esta causa, que podría acabar en el Tribunal Superior por las sospechas contra los aforados, se agilice.Horrach también añadió que desea que este caso no emborrone todo el trabajo anterior que ha hecho la