Equo de Baleares dice no a Más País de Errejón

El coordinador de Iniciativa Verds, formación en la que está integrada Equo, Biel Frontera, ha asegurado este jueves a Efe que "Baleares queda totalmente excluida" de los planes del partido ecologista para concurrir a las elecciones del del 10-N junto con la plataforma Más País de Íñigo Errejón.

"No ha habido conversaciones para una posible participación con la plataforma Más País", ha afirmado Frontera, quien ha añadido que "por ahora no hay negociaciones".

El coordinador ha explicado que el partido Equo en las islas está integrado en Iniciativa Verds, que a su vez forma parte de la formación Més per Mallorca, y que este es el motivo de que no se integre en Más País, puesto que los ecosoberanistas han decidido ir a las elecciones con Més per Menorca y Esquerra Republicana.

"El documento de propuesta de acuerdo entre Más País y Equo deja fuera a Baleares", ha insistido.

"La intención de la plataforma de Más País es presentarse en todas las circunscripciones que escogen más de siete representantes y hay una serie de excepciones", ha remarcado, y ha especificado que se trata del caso de Baleares y de la Comunidad Valenciana.

Frontera ha incidido en que "lo más probable es que Más País no se presente" en el archipiélago "porque la infraestructura que podría haber es la de Inicativa Verds y al estar dentro de Més no hay esa posibilidad inicialmente de participar en la plataforma".

"Si no hay ninguna novedad, sería muy raro que Más País presentara ningún tipo de candidatura en Islas Baleares ni ningún tipo de acuerdo con Més per Mallorca", ha alegado, y ha remarcado que la mayor parte de la dirección "no está abierta a tener ahora mismo, antes de las elecciones, ningún tipo de acuerdo, aunque sea como lo ha hecho Compromís que es una plataforma de igual a igual".

"A nivel de Equo solicitamos preservar nuestra participación dentro del proyecto de Més", ha concluido.