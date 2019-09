Recogen casi 300 kilos de residuos en el litoral mallorquín

Más de 200 voluntarios recogieron el pasado fin de semana casi 300 kilos de residuos de todo tipo en seis playas de Mallorca con motivo de la décima celebración del World Clean Up Day 2019. A la iniciativa se unieron Amics de la Terra, Don Dobbin, Mar de Fondo, Save our Sea y Save the Med Foundation. Además de la recogida de basura, los organizadores realizaron explicaciones sobre la problemática del

plástico de un solo uso y recopilaron datos de los residuos encontrados, que había desde botellas de plástico, tapones de plástico, colillas, residuos sanitarios hasta microplásticos. En concreto, de los localizados, según la entidad Save The Med Foundation, la mayoría de las marcas hacían referencia a empresas de gran consumo.