El Govern no irá a un acto de conciliación por un polémico cómic

El juzgado de primera instancia nº 15 de Palma confirmó ayer al Govern que no puede ser citado en conciliaciones, por lo que no podrá asistir a dicho acto entre el sindicato de la Policía Nacional Jupol y la editorial Comanegra por la publicación del cómic On és l'Estel·la?, sobre el proceso en Cataluña.

En este sentido, la conselleria de Presidencia, Cultura e Igualdad, informó de que el Govern, además de interponer el recurso procedente, ha contactado con Jupol para avisarles de los motivos de su ausencia al acto de conciliación, previsto para el 25 de septiembre.

El Ejecutivo autonómico reiteró su respeto por el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "absolutamente necesaria para el mantenimiento de la seguridad pública", y lamentó que "se hayan podido sentir ofendidos ante el contenido de esta obra".



Ayuda pública

Cabe recordar que el cómic On és l'Estel·la? recibió una subvención del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) en 2018 para hacer posible su primera edición. Este tipo de ayudas para publicaciones se otorgan con base en criterios técnicos objetivos establecidos en las bases, que son públicas. Algunos de estos criterios son que la obra original sea de un autor natural o residente en Balears o que la editorial haya previsto hacer difusión al exterior.

Desde la Conselleria defendieron que en este tipo de convocatorias "no se valora el contenido de la obra, que muchas veces no está finalizada en el momento de pedir la ayuda, y siempre respetando la libertad de expresión".

El polémico libro recrea escenarios sobre el proceso del 1-O, como manifestaciones, cargas policiales y el alojamiento esporádico de los agentes en los barcos de crucero. Sindicatos policiales mostraron su indignación por el contenido de la obra y se quejaron de que recibiera fondos públicos.