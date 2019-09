"No sé cuándo podré volver"

Largas horas de espera. Los viajeros de los vuelos del turoperador Thomas Cook se encontraron ayer con una sorpresa tras otra al llegar

al aeropuerto de Palma: sus vuelos habían sido cancelados, desconocían en qué momento podrían regresar a sus casas, en qué circunstancias

y además nadie les facilitaba ni comida, ni agua para pasar, la mayoría de ellos, más de diez horas de espera

La resignación se podía palpar ayer en el aeropuerto de Palma, donde miles de pasajeros de los vuelos del turoperador Thomas Cook se encontraron desde primera hora de la mañana con que no sabían si esa noche dormirían en sus casas. "Teníamos el vuelo a las 10.40 y no sabemos cuándo podremos volver, porque en la web [de Thomas Cook] ponía que nuestro vuelo saldría a las 19.40 y al llegar aquí no aparece en la pantalla", señalaba ayer Amanda Gerrie, quien había venido a pasar las vacaciones a Mallorca junto a su hija Amber.

"Solo podemos esperar y mirar la pantalla constantemente", añadía, ya que al parecer era el único medio fiable para conocer el estado de su vuelo, o vuelos, pues la mayoría se vieron obligados a, tras más de diez horas de espera en Son Sant Joan, realizar transbordo, un gran número de personas tuvo que volar hacia Manchester y de ahí coger otro avión hacia Newcastle.

Los turistas descansaban ayer donde podían, en las sillas, las butacas y sobre todo en suelo, donde especialmente los jóvenes y niños pasaron las horas. Este es el caso de Zara Hepplewhite, quien contestaba a este diario apoyada en la pared mientras acunaba a su bebé sentada en el suelo. "Me encuentro en una situación terrible, porque cuando ves que no hay nada que tú puedas hacer es realmente frustrante", explicaba, a la vez que aseguraba que quería poner una reclamación, aunque confesaba que "ni siquiera sé dónde tengo que hacerlo".

Zara se mostró realmente preocupada por la salud de su hija, puesto que es alérgica a la leche y no tenía más que un biberón con el que alimentarla, ya que nadie se hizo responsable de entregar a los afectados vales para poder comer y beber. "Yo puedo comerme cualquier cosa en un bar", relataba, "pero para mi hija necesito alimentación especial que no sé cuándo podré darle". Steven Hilton y la familia Forster se quejaban de lo mismo, "no nos han dado de comer, ni de beber, pero no podemos hacer nada, Thomas Cook ya no existe, ¿quién nos va a dar algo?, dijeron. En este sentido se pronunciaron Mary Hutchinson y sus amigas, que realmente disgustadas señalaban que tras innumerables horas de espera no les habían dado "ni una botella de agua".



Reacciones

Mary Hutchinson: "Tenemos que hacer turnos para ir al baño para no perdernos la información de las pantallas".

Mary Hutchinson y sus dos amigas señalaron que lo peor había sido que nadie les hubiese informado de nada, por lo que aseguraron tener que turnarse para ir al baño porque "el estado de los vuelos cambia constantemente en las pantallas y no queremos perder nuestro vuelo". Se quejaron, además, de llevar horas en el aeropuerto y que nadie "nos haya dado ni una botella de agua".

Steven Hilton: "Estamos cansados, aburridos y nadie nos ha explicado nada ni nos ha dado ni comida, ni agua".

Steven Hilton y su nueva amiga (la larga espera les ha unido) se mostraron ayer resignados ante lo sucedido: "Los negocios son así, no podemos hacer nada", aunque aseguraron, como se aprecia en la fotografía, estar totalmente "cansados y aburridos", además de por las doce horas en Son Sant Joan, porque "nadie nos ha dado ni información, ni comida, ni agua".

Amanda y Amber Gerrie: "No tenemos dinero suficiente para pasar aquí el día, pero los empleados no tendrán para pagar sus facturas".

Amanda y Amber Gerrie fueron de las más comprensivas, a pesar de no tener dinero para comida o bebida para pasar el día en el aeropuerto, se mostraron afectadas por la situación que se les venía encima a los empleados de Thomas Cook, "siento mucho que se hayan quedado sin trabajo, no podrán pagar sus facturas", dijeron.

Zara Hepplewhite: "Hace poco volé con Thomas Cook y en ningún momento me avisaron de que esto podía pasar".

Zara Hepplewhite y su hija esperaban su vuelo a Manchester tumbadas, una en el suelo y otra en su cochecito, pero lo que Zara no podía explicarse era cómo habiendo volado hacía unos días a Turquía con el turoperador, nadie les había avisado de que algo pasaba: "Han permitido reservar hasta el último momento".