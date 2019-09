Mónica Oltra propone a Més que se sume a la alianza entre Compromís y Errejón para el 10N

La formación valenciana Compromís propuso ayer a los ecosoberanistas que se sumen a coalición entre su partido y Más Madrid para el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, la asamblea de militantes de Més había ratificado horas antes el acuerdo de la ejecutiva de la coalición de concurrir el 10N con la misma fórmula que el pasado 28 de abril y junto a Esquerra Republicana de Balears. En aquella ocasión, la marca fue Veus Progresistes y ahora será la de Més-Esquerra. En principio, las formaciones que integrarán la formula electoral serán Més per Mallorca, Més Per Menorca y Esquerra Republicana de Balears. Ahora Ara Eivissa no participa, pero sí que dará su apoyo a la coalición. De igual modo, en el Senado tampoco concurrirán con Podemos como hace cinco meses.

La iniciativa de Mónica Oltra se produce después de que Compromís y Més ya presentaran una lista conjunta a las europeas el 28 de mayo. El acuerdo previo de Més a la propuesta llegada desde Valencia había obtenido un importante respaldo de la militancia ecosoberanista, con 102 votos a favor de presentarse a los comicios generales, 28 en contra y 8 abstenciones.

La coordinadora de Més y vicepresidenta del Consell, Bel Busquets, afirmó que "ante la indignación de que PSOE y Podemos no hayan llegado a un acuerdo para conformar un Gobierno progresista, nos presentaremos a estas elecciones con una campaña austera, pero con nuestros valores". Busquets también indicó que en la asamblea "hubo un debate intenso y sincero de la militancia de nuestra formación que ha apostado por la fórmula de Més-Esquerra". Esta marca de Més-Esquerra es la que obtuvo la victoria en la segunda ciudad de Mallorca, Manacor, en las elecciones municipales del pasado mes de mayo.

La propuesta es que se repitan los candidatos del 28 de abril, el exalcalde de Alaró Guillem Balboa en el Congreso de los Diputados y la actual directora insular de Igualdad, Rosa Cursach, en el Senado, a la espera de que ambos confirmen su disposición a presentarse. El número uno debe ser elegido por Més per Mallorca, el dos por Més per Menorca y el tres por Esquerra. También se integrará a un representante de Eivissa.