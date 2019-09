El hombre abrió la puerta a los vecinos con el cuchillo en la mano

Los vecinos de Veronika Ruth Hoffmann trataron de auxiliar a la víctima al escuchar sus gritos desgarradores dentro de su casa en la Colònia de Sant Jordi. Los residentes se alarmaron, poco antes de las siete de la mañana del domingo, al escuchar una disputa conyugal. Por eso, avisaron a los servicios de emergencia.

Ante la gravedad de lo que parecía una agresión machista, decidieron actuar. Así, se dirigieron al domicilio de la mujer alemana de 59 años y empezaron a aporrear la puerta de entrada del piso con la intención de ayudarla. Poco después, salió el sospechoso, Celestino Rodríguez, español de la misma edad, quien abrió la puerta de la vivienda con un cuchillo en la mano.

Acto seguido, el hombre cerró la puerta armado. Residentes de la localidad definieron al sospechoso como un inadaptado, al borde de la indigencia y sin un trabajo estable. Celestino, de pequeña estatura, tampoco tenía un domicilio fijo en el que residir hasta que hace unos dos meses Veronika Hoffmann lo acogió en su casa. A ambos les unía la pasión por el cuidado de los gatos.

La Guardia Civil lo detuvo como presunto autor del asesinato de su compañera. El arrestado, originario de Granada, carece de antecedentes graves. No le constan denuncias por violencia machista. Tampoco la víctima figuraba en el sistema de violencia de género, no había denunciado malos tratos y, por tanto, no existían medidas de protección a su favor. Ambos habían iniciado una relación afectiva hace muy poco tiempo. Vivían juntos en la casa de ella desde hacía unos dos meses.

Vecinos de la Colònia recordaron que el sospechoso siempre iba en bici y tenía problemas de consumo de drogas, alcohol y con el juego. En cambio, la fallecida era una mujer encantadora, solidaria y religiosa.