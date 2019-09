Baleares censura a los ministros Ábalos y Montero con el voto de Més y Podemos

El Parlament ha aprobado hoy por una amplia mayoría censurar a los ministros de Fomento y de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez, José Luís Ábalos y María Jesús Montero.Por 39 y 36 votos ambos han sido censurados con el voto de todos los socios del PSOE en Baleares, Podemos, Més, Més per Menorca y Gent per Formentera y los votos de los partidos de la oposición, PP, Ciudadanos y El Pi. Vox ha censurado al titular de Fomento pero no a la de Hacienda por entender que se trataba de "un paripé" de los partidos del Pacto.

De esta manera, los socialistas de Baleares se han quedado solos -solos con Vox en el caso de la ministra Montero- votando en contra de la censura a los ministros de Sánchez. La iniciativa, presentada por Més per Menorca, defendía "censurar la forma de proceder de la ministra María Jesús Montero por su ligereza al tratar los intereded de los ciudadanos de Baleares", por el bloqueo de los 177 millones de la mejora de la financiación. Mientras que Més ya había anunciado que lo apoyaría como "toque de atención", la sorpresa la ha dado Podemos, que la semana pasada presentaba de la mano una iniciativa sobre los 177 millones de la mano de los socialistas y que hoy, después de la ruptura de la negociación en Madrid, se ha desmarcado de sus socios de Govern.

Por otro lado, a última hora ha sido incorporada una enmienda de Gent per Formentera, socios de coalición del PSOE en la isla pitiüsa, para "expresar el rechazo al desconocimiento y menosprecio que el ministro de Fomento José Luís Ábalos ha demostrado tener en relación a los problemas de la insularidad", después de sus palabras sobre el descuento de residentes del 75 por ciento y le reclama "una declaración pública de rectificación" en la que garantice la bonificación a los ciudadanos de Baleares.