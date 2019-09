La agencia que hizo la entrevista a Francina Armengol asume el pago a 'The Guardian'

La agencia The Report Company que realizó la entrevista a la presidenta del Govern, Francina Armengol, publicada en el diario británico The Guardian, confirma que la publicación fue de pago y la enmarca en "un acuerdo comercial" con el rotativo británico. La empresa intermediaria señala que las entrevistas a diferentes presidentes autonómicos, entre ellos a Armengol, publicadas en el mismo formato y que trascendieron la semana pasada "no han sido pagados ni financiados por terceras partes", asumiendo el coste económico de la inserción, pero, sin embargo, evita aclarar cuánto pagó o cómo rentabilizó esas publicaciones en la página web del diario The Guardian.

The Report Company respondió ayer por escrito a través de correo electrónico a este diario sobre la polémica entrevista en The Guardian, después de haber guardado silencio durante la semana pasada. En su respuesta, The Report Company explica que "los artículos o entrevistas publicados online a los que se alude en informaciones aparecidas en la prensa española estos días no han sido pagados ni financiados por terceras partes" y justifica su publicación en "el interés general del contenido" y por ser "información relevante para las audiencias".

La agencia asume de esta manera el pago de la inserción de la entrevista en la web de The Guardian, que enmarca en "acuerdos comerciales con importantes medios de comunicación". "En ellos se indica a la audiencia, de forma transparente, el contexto y la autoría de los artículos", defiende la agencia.



Respuestas en el aire

Sin embargo, en su respuesta, evita contestar a toda una batería de preguntas formuladas por este diario, manteniendo numerosos interrogantes en el aire, como cuál fue el coste de esa inserción, si la agencia rentabilizó la entrevista a la presidenta o la razón por la que se eliminó de la web de The Guardian, toda vez que entrevistas similares hechas a otros líderes políticos extranjeros todavía se mantienen pese a ser de fechas anteriores.

Fue Eleconomista.es quien después de que el valenciano Ximo Puig admitiera el pago de 43.000 euros por la publicación de contenido en The Guardian reveló que otros cuatro presidente, entre ellos Armengol, concedieron entrevistas en el mismo formato. El Govern negó "cualquier contraprestación económica".