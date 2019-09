Ni justificació, ni excusa

"La violència contra les dones es manifesta en la seva màxima expressió quan s'arriba a l'assassinat. No hi ha cap justificació ni cap provocació ni cap excusa? Una dona a la Colònia de Sant Jordi ha estat assassinada per qui sembla era la seva parella. És igual que fes més o menys temps que es coneguèssin, és igual quines professions, no importa quines edats, ni quines nacionalitats? totes les dones poden ser víctimes.

Moltes coses han de canviar des de ara mateix, perquè malgrat tot, s'arriba tard i deixam moltes dones mortes al darrera. I això ho demanam dones i homes junts, en defensa del feminisme (igualtat), la llibertat i la dignitat." Pot estar signat per el Lobby ó per jo ó per Xisca, qui volgueu. Si no podeu,no passa res, és una idea perque trobo que sempre està bé ficar la atenció més que sobre lo escabrós, sobre l'anàlisi de fons.