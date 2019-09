Armengol alerta de "un impacto global muy importante" por la fallida de Thomas Cook

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha tildado este lunes de "absolutamente preocupante" la quiebra de Thomas Cook y si bie ha indicado que es demasiado pronto para determinar una cifra concreta de personas afectadas por esta situación, ha reconocido que tendrá un "impacto global muy importante en la comunidad".

Así lo ha indicado la líder del Ejecutivo balear durante una entrevista al programa Els Dematins de IB3 Televisió, recogida por Europa Press, donde también ha señalado que el Govern ha estado trabajando durante el pasado fin de semana con los empresarios hoteleros afectados por la quiebra para intentar que ésta "no se llevase a cabo y encontrar recursos para frenarla". No obstante, "no ha sido posible" evitar la quiebra de la compañía, por lo que ha indicado que el Gobierno central está trabajando con los Ejecutivos autonómicos afectados y con los hoteleros para abordar "cómo se lleva a cabo la repatriación de todos los turistas y analizar la situación con más profundidad".

Armengol ha anunciado, además, que el Govern se reunirá con la ministra de Turismo, Reyes Maroto, para abordar la situación. Precisamente, la ministra ha dicho este lunes que el Gobierno británico ha garantizado que está activado un plan de contingencia que repatriará a los españoles afectados por la suspensión de pagos y el cese de las operaciones decretados en el grupo de viajes Thomas Cook.

Maroto ha precisado que la responsabilidad de esa repatriación compete al Gobierno británico y ha pedido "tranquilidad" a todos los turistas afectados también en los hoteles españoles. La ministra ha asegurado que en estos momentos tratan de cuantificar el número de afectados españoles y ha adelantado que convocará en breve a las comunidades autónomas afectadas a una reunión de coordinación por la quiebra de Thomas Cook para "analizar el problema" y crear una "hoja de ruta" para dar soluciones.