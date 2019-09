Los tres diputados del PSOE por Baleares se quedan en cero iniciativas en el Congreso

Los tres diputados nacionales del PSOE por Balears, Pere Joan Pons, Sofía Hernanz y Pau Morlà, han ocupando un escaño en el Congreso durante cinco meses sin poner en marcha ni una sola iniciativa parlamentaria (preguntas, interpelaciones o solicitud de documentación) durante esta corta legislatura que termina con la convocatoria el 10 de noviembre de nuevas elecciones. Los socialistas han percibido un sueldo de entre 5.000 y 6.500 euros mensuales, más viajes y dietas. Según las estadísticas oficiales de las Cortes figuran con cero iniciativas impulsadas, siguiendo la tónica general de los parlamentarios socialistas de toda España. Ello contrasta con la actividad del diputado de Ciudadanos, Joan Mesquida, que ha sido el más activo en Madrid con 36 iniciativas, la mayoría sobre temas de las islas.

Lo mismo ocurre con los cuatro senadores del PSIB-PSOE que el pasado 28 de abril obtuvieron escaño en la Cámara Alta por Balears. Durante esta legislatura su actividad parlamentaria ha sido inexistente, según las estadísticas oficiales del Senado. Es el caso de Cosme Bonet y Susana Moll por Mallorca; María del Carmen García Querol por Menorca y Patricia Abascal por Eivissa. La única actividad que se constata de los senadores del PSOE es la recogida de su acta en mayo y Bonet asistiendo a una comisión.

Estas cifras chocan con las del senador autonómico de Més, Vicenç Vidal, que en solo dos meses ha presentado hasta 26 iniciativas parlamentarias, todas ellas relacionadas con Balears. Hay que recordar que Vidal no fue elegido por el Parlament hasta el mes de julio. Los senadores también cuentan con una nómina similar a la de los diputados y en función de las comisiones puede alcanzar los 6.500 euros al mes.

La diputada del PP Margalida Prohens llega a las 24 iniciativas relacionadas con las islas. Las dos parlamentarias de Podemos por Balears, Antònia Jover y Lucia Muñoz, han registrado 19 y 13 iniciativas parlamentarias, respectivamente, en estos cinco meses.



Mesquida y Vidal, los campeones



Joan Mesquida ha sido el diputado más aplicado de las islas, según las estadísticas del Congreso. Es cierto que el exdirector general de la Policía y la Guardia Civil es portavoz adjunto de su grupo parlamentario y está en la comisión de interior. Sin embargo, Mesquida se ha preocupado de forma especial de los temas que afectan a Balears durante esta corta legislatura. Entre sus 36 iniciativas parlamentarias figuran preguntas al Gobierno como los efectos del Brexit en Balears, el bloqueo de los 177 millones que debe recibir el Govern, la contaminación de las playas urbanas de Mallorca, los efectos de la insularidad para los agentes de la Policía y la Guardia Civil o el incremento de la violencia de género en las islas.

Si Mesquida ha sido el diputado más trabajador, el nacionalista Vicenç Vidal es el senador más aplicado, pese a que solo lleva dos meses en la Cámara Alta . Vidal ha interrogado a los miembros del Gobierno sobre las prospecciones petrolíferas, problemas de vivienda en Balears, la paralización de los 177 millones de las islas por el Estado o sobre la Ley de Bienestar animal. El otro senador autonómico, el popular José Vicente Marí Bosó, ha impulsado ocho iniciativas. Su compañera de partido, María Salom, única senadora no socialista por Balears elegida el 28 de abril, ha puesto en marcha 11.

Es cierto que los socialistas, al ser del partido en el Gobierno, reducen su actividad en las sesiones de control. Pero es curioso que ningún diputado del PSOE se haya interesado por saber cuándo llegará la financiación del Estado que tanto preocupa al Govern. Pere Joan Pons, diputado socialista, indicó: "Tengo numerosas iniciativas preparadas, pero no han podido ser presentadas". Pons no quiso desvelar los motivos, pero si los portavoces de cada partido no firman, en este caso Adriana Lastra como portavoz socialista, ningún diputado del PSOE puede impulsar iniciativas y se produce un bloqueo.

Margalida Prohens, diputada del PP apuntó que "desde el día siguiente de las elecciones del día 28 de abril se vio claro que el PSOE quería unos nuevos comicios y por ello no han hecho nada durante estos meses en el Congreso". Prohens ha presentado 24 iniciativas, muchas de ellas en la misma línea de Joan Mesquida, como las relacionadas con la falta de financiación de las islas. Unas preguntas al Gobierno que también han lanzado las parlamentarias de Podemos Jover y Muñoz.

Joan Mesquida se pronunció en la misma línea que Margalida Prohens sobre la inactividad de los diputados socialistas: "Está claro que querían elecciones. Yo he venido a trabajar y una de mis prioridades son los temas que afectan a Balears, ya que por ello me votaron. Por este motivo estoy toda la semana en Madrid con el objetivo de que nuestra labor como parlamentarios obtenga sus frutos".



Vox



La única diputada de Vox por Balears, Malena Contestí, es de las parlamentarias isleñas que menos se ha aplicado durante sus cinco meses en el Congreso. Contestí únicamente ha presentado dos iniciativas y se sitúa casi en la misma tónica estadística que los parlamentarios socialistas. Sobre las dos iniciativas de la diputada de Vox, una hace referencia a los vehículos eléctricos, formulada en forma de pregunta al Gobierno, y la otra se interesa por las fuerzas políticas regionales que quieren anexionarse a otras comunidades autónomas, en alusión a Cataluña y Balears.