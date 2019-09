Ika, una mujer solidaria "muy buena persona" que ayudaba "a todo el mundo"

Veronika Ruth Hoffman, la primera víctima mortal por violencia de género en Mallorca este año, asesinada este domingo, era una mujer solidaria que siempre estaba dispuesta a echar una mano a aquellos que la necesitaran, según los primeros testimonios de quienes la conocían. El asesino, Celestino Rodríguez, podría ser una de las personas a las que la vecina alemana de la Colònia de Sant Jordi, en Ses Salines, acostumbraba a ayudar y con el que podría no tendría ninguna relación afectiva, según explican sus vecinos.

Joana Vera dice que conocía a la víctima desde hace siete años. La describe como una "muy buena persona, ayudaba a todo el mundo y nunca tenía un no para nadie. Me da mucha pena lo que le han hecho", lamenta. "Es una tristeza muy grande", añade. "Dicen que no era su pareja, como ayudaba", a la gente explica, parece que también lo hizo con él, porque "le veía todo 'malandado'" y ahora así es "cómo se lo ha pagado".

"Todos en el bloque la estimaban. Nosotros tenemos una pena grande", explica un vecino de la avenida Primavera de la Colònia de Sant Jordi que también destaca su faceta solidaria para echar una mano a todo aquel que le hiciera falta .

Veronika Hoffmann, de 59 años y nacionalidad alemana, ha sido asesinada este domingo en la Colònia de Sant Jordi, en Ses Salines. Celestino Rodríguez, le ha apuñalado varias veces en el tórax y el abdomen, causándole gravísimas heridas que la víctima no ha podido superar. El asesino es un hombre de nacionalidad española y de 59 años. Ha sido detenido como presunto autor de los hechos.

El crimen machista ha ocurrido entre las seis y las siete de la mañana de este domingo en un domicilio de la Avenida Primavera de la Colònia de Sant Jordi, en Ses Salines. Un hombre ha apuñalado hasta en cinco ocasiones a su mujer con un "elemento corto punzante" en el tórax y el abdomen, causándole gravísimas lesiones.