La misteriosa muerte de Stefanie

Un caso cerrado. El 14 de enero de 2019 apareció el cadáver de una mujer en la cama con una flor en las manos en su casa en la urbanización Las Palmeras, en Llucmajor. Su novio fue hallado ahorcado en un pasillo. Tras meses de investigación, se desconoce cómo murió ella. El óbito aún está en fase de estudio. El caso ha sido cerrado por un juzgado de Palma y no constará como violencia de género

La muerte de Stefanie de Riz sigue siendo un misterio. El pasado 14 de enero de 2019 su cadáver fue hallado en su domicilio, un chalé de la urbanización Las Palmeras, en Llucmajor. El cuerpo de la mujer, de 59 años y origen alemán, fue descubierto tumbado en una cama del dormitorio en posición fúnebre y con una flor en las manos. Muy cerca de allí, apareció el cadáver de su compañero sentimental, Udo von Salzen, también germano de 55 años. El hombre se había ahorcado en uno de los pasillos de la casa. En un principio, se barajó la hipótesis de que se tratara de un crimen machista, pero la causa de la muerte de Stefanie sigue siendo una incógnita. Aún está en fase de estudio.

La autopsia practicada a la mujer no fue concluyente. Se desconocen las circunstancias de su fallecimiento. Tampoco las ingentes pesquisas practicadas por la Guardia Civil aportaron luz al caso. Así, se abrió un amplio abanico de posibilidades: desde un asesinato, un envenenamiento o un suicidio, hasta una muerte por una enfermedad o una patología repentina como por ejemplo un infarto. Meses después, un juzgado de instrucción de Palma ha archivado la causa. El magistrado ha acordado el sobreseimiento provisional del caso. La muerte de Stefanie no constará en las estadísticas de violencia de género. De hecho, el procedimiento ni siquiera fue remitido a un juzgado de violencia sobre la mujer, ya que no se pudo aclarar cómo falleció la vecina de Las Palmeras.

En el caso de su novio, no hay dudas de que se suicidó en la vivienda de la calle Xiprer. Los investigadores encontraron dos cartas en la casa. Una de las misivas, escrita en alemán al parecer por Udo, estaba dirigida a su pareja, pero no aportaba ninguna información relevante sobre las circunstancias de la muerte. La otra carta, elaborada presuntamente por Stefanie, no pudo ser traducida debido a la caligrafía ininteligible. La nota del hombre, destinada a su compañera cuando todavía estaba viva, trata de algunos problemas conyugales y en ella él admite haber cometido errores en su relación sentimental. "Tengo habilidad para fastidiarlo todo", asegura. Al mismo tiempo, también pide perdón a la mujer y le dedica comentarios cariñosos, cosa que difícilmente encaja con un acto violento contra ella. La nota confirma lo que apuntaron los vecinos de la zona y los allegados a la fallecida, quienes señalaron que la pareja estaba en crisis.

Stefanie y Udo habían iniciado su relación sentimental un año y medio antes. Ambos convivían en el chalé de la calle Xiprer, en la urbanización Las Palmeras. La Guardia Civil no tenía constancia de denuncias de malos tratos anteriores. La mujer se había separado tiempo atrás de su marido.



Noche del 14 de enero



Los cuerpos de la pareja fueron descubiertos el pasado 14 de enero por la noche por la Guardia Civil, después de que amigas de Stefanie alertaran a la Policía Local de Llucmajor. Su familia y allegados en Alemania estaban preocupados porque la mujer tenía previsto visitarlos la semana anterior y no se presentó. Tampoco contestaba a las llamadas. Sus amigas en la isla acudieron a su casa, pero no pudieron entrar porque la vivienda estaba cerrada por dentro. Al final, los investigadores, con la ayuda de los bomberos y autorización judicial, lograron acceder al chalé y en su interior hallaron los dos cadáveres en descomposición.

El hombre apareció ahorcado y la mujer, tumbada en la cama con una almohadilla eléctrica. El cuerpo de Stefanie no presentaba signos evidentes de violencia ni heridas defensivas. El cadáver fue trasladado a Son Espases para someterlo a un TAC en busca de lesiones internas, pero la prueba no aclaró las dudas. El resultado de la autopsia no fue concluyente, por lo que los forenses enviaron muestras biológicas al Instituto Nacional de Toxicología. En un primer momento, los investigadores sospecharon que la mujer pudo ser asfixiada, sedada o drogada, pero ninguno de estos extremos fue confirmado. La causa inicial de la muerte de Stefanie fue una parada cardiorrespiratoria, pero aún está en estudio y se desconoce cuáles fueron las verdaderas circunstancias del misterioso fallecimiento. La necropsia sí reveló que la mujer pudo morir días antes que su novio. Así, ella habría perecido entre el 8 y el 10 de enero de 2019 y él, entre el 10 y el 12. Pasaron varias jornadas hasta que fueron encontrados los dos cuerpos en descomposición, lo que dificultó aún más las pesquisas.

Javier Alarcón, reconocido médico forense en la isla, explica que hay determinados casos en los que los resultados de las autopsias no son concluyentes, son las denominadas 'autopsias blancas'. Según detalla, "los hallazgos que se pueden encontrar en una autopsia no son concluyentes porque hay muchas causas de muerte que tienen un periodo de manifestación muy rápida, son muertes súbitas; no da tiempo a que existan alteraciones en los órganos que investigamos". Así, esto ocurre en infartos fulminantes, cuando hay "una muerte repentina de todo el tejido cardiaco y no deja una impronta evidente para poder estudiarla". El forense palmesano también enumera otros casos como por ejemplo un fallo respiratorio en un cuadro epiléptico o la muerte súbita de un bebé. "Son patologías que no dejan rastro", concluye Alarcón.

La Policía Judicial de Algaida se volcó en la investigación para resolver el caso. Los agentes tomaron multitud de declaraciones a vecinos y allegados, analizaron el contenido del ordenador y de los teléfonos móviles de la pareja. Ninguna de las pesquisas dio sus frutos. La causa se ha cerrado en el juzgado, pero la misteriosa muerte de la mujer sigue sin aclararse.