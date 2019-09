¿Y si la bonificación nos perjudica?

Sin previsión El economista de la UIB Aleix Calveras considera que los estudios que ahora se están elaborando, para evaluar el efecto de haber incrementado el descuento del residente, se deberían haber hecho antes de que la medida entrara en vigor, en julio del año pasado

"El descuento del 75% por ciento lo tenemos porque Canarias apretó", afirma Alfonso Rodríguez, presidente de Consumidores de Balears (Consubal). El Govern balear "siempre tiene dependencia del de Madrid al estar condicionado por el color político".

Por contra, los canarios, hasta ahora con un socialista en la Presidencia, "no tenían obediencia a un partido", recuerda Rodríguez para remarcar lo que queda en el imaginario colectivo: los canarios lideran la reivindicación de poder volar sin precios abusivos. Tanto para los residentes como para los que no lo son. Crearon la asociación Canarios Sin Alas, la cual lidera Fernando Cabrera –actor que dobla al protagonista de The Big Bang Theory, Sheldon Cooper–Desde ella se defiende que los canarios que viven en la península puedan viajar sin pagar precios abusivos.

Rodríguez recuerda que el descuento se aplica sobre el precio base del billete. "Los precios han subido muchos desde que se incrementó el descuento", sostiene. "Hemos pedido al Govern un estudio, pero no lo han hecho".

Sí es cierto que la conselleria de Movilidad hizo uno sobre los vuelos interislas, sin aplicar ningún tipo de bonificación o descuento aplicable, como se aclara en el mismo. Se centra en el mes de julio de 2017, 2018 y 2019 y sostiene que las tarifas han bajado.

Descuento en 'business'



La Universidad Pompeu Fabra trabaja en un informe, avanzó el ministro de Fomento, y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) en otro. Este no se ha publicado, a pesar de que ya ha pasado más de un año de la entrada en vigor del 75% de descuento.

El presidente de la CNMC, José María Marín, avisó en comparecencia en una comisión parlamentaria en la cámara canaria, en febrero pasado, de que las bonificaciones al transporte "se traducen en una subida de precios y en un aumento de la cuenta de resultados de los accionistas". "Ustedes sabrán por dónde quieren ir", añadió y mostró su estupor porque se subvencionen los vuelos en clase business.

Para el economista de la UIB Aleix Calveras, quien hizo un estudio que mostraba que el descuento incrementa los precios en las rutas desde Palma, es interesante que Fomento se pregunte qué perfiles de rentas se benefician de la bonificación. Considera que habría estado bien que la evaluación se hubiera hecho antes para ver "su impacto" porque los billetes cuestan mucho dinero. "Si los precios suben por el descuento, no nos estarían beneficiando".